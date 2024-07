Droga konieczna nie dla śmieciarki. Ważne orzeczenie SN

Sąd Najwyższy: droga konieczna w innych celach

SN nie podzielił jego argumentacji wskazując, że art. 145 k.c. nie pozbawia właściciela nieruchomości możliwości domagania się ustanowienia drogi koniecznej, nawet jeżeli brak odpowiedniego dostępu jest wynikiem jego własnego niedbalstwa, a nawet zawinionego działania. W konsekwencji właściciel nieruchomości, który swoim działaniem doprowadził do stanu izolacji tej nieruchomości, nie jest pozbawiony roszczenia o ustanowienie drogi koniecznej, jeżeli tylko okoliczności uzasadniające takie żądanie mają charakter trwały.

Poza jednym wyjątkiem nie przywiązuje znaczenia do przyczyny pozbawienia nieruchomości dostępu do drogi publicznej. Dopiero gdyby ustanowienie służebności na gruntach będących przedmiotem podziału pociągnęło nieproporcjonalnie wielką stratę lub nakłady niewspółmiernie duże do znaczenia gospodarczego tej służebności, możliwe jest odstępstwo od przeprowadzenia drogi przez te grunty - i właśnie ten wyjątek dotyczy rozpatrywanej sprawy. Rozpoznając wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej, sąd winien więc brać pod uwagę przyczynę, wskutek której nieruchomość została pozbawiona dostępu do drogi publicznej, jak i aktualnie istniejącą możliwość ustanowienia tego dostępu.

- Ustanowienie drogi koniecznej nie przysługuje w sytuacji, gdy trudności drogowe wynikają jedynie z niekorzystnego usytuowania budynków na nieruchomości. W takim wypadku chodzi bowiem nie o dostęp do drogi publicznej, ale zorganizowanie łatwiejszej eksploatacji nieruchomości - wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Władysław Pawlak.

Sygnatura akt I CSK 3250/23