Liczysz na mały ZUS plus? Uwaga na podatkowe pułapki

Po pierwsze, w zeznaniu PIT dochód z działalności można pomniejszyć o straty z poprzednich lat oraz ulgi, np. na darowizny na walkę z Covid-19 czy ekologiczną. Po odliczeniach wychodzi nam dochód do opodatkowania. Ale dla celów małego ZUS plus nie wolno nic odliczać. Podstawą wyliczenia składki jest czysty dochód z działalności gospodarczej. Czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

O pomyłkę nietrudno, bo w samym zeznaniu PIT pojęcie dochodu pojawia się kilka razy. Najpierw jest dochód, potem dochód po odliczeniach, następnie dochód do opodatkowania.

Po drugie, przedsiębiorcy, którzy składki na ubezpieczenia społeczne wrzucali w zeszłym roku w podatkowe koszty, muszą je doliczyć do dochodu wykazywanego na potrzeby małego ZUS+. W konsekwencji inną kwotę dochodu wykażą w zeznaniu PIT, a inną dla celów rozliczenia ZUS. Jeśli tego nie zrobią, zaniżą kwotę składek.

Czy dochód na potrzeby małego ZUS+ trzeba też zwiększyć o zaliczane do kosztów kwoty na Fundusz Pracy? Wielu przedsiębiorców ma co do tego wątpliwości. Płacą wszystkie składki jednym przelewem, w niektórych poradnikach internetowych są też wymieniane wspólnie i sumowane.