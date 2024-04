- Na wspólnym rozliczeniu można zyskać nawet 27,6 tys. zł. Spore korzyści dają też ulgi. Przykładowo, jeśli jesteśmy w drugim progu skali (32 proc. PIT) i daliśmy 5 tys. zł darowizny, podatek będzie mniejszy o 1,6 tys. zł – wylicza Piotr Sekulski.

Lepiej poprawić zeznanie w kwietniu, niż w maju składać korektę

- Jeśli nie wykażemy tych preferencji w ostatnich dniach kwietnia, pozostanie nam składanie później korekty, co wymaga już trochę zachodu i może wzbudzić niepotrzebne zainteresowanie urzędników – podkreśla Grzegorz Gębka.

Druga sprawa: w zeznaniu od fiskusa zdarzają się błędy. - Skarbówka informuje, że wpisując ulgę na dzieci opiera się na danych z deklaracji z poprzednich lat oraz rejestru PESEL. Ale znam sytuację, w której z trójki dzieci w poprzednim zeznaniu, w bieżącym fiskus wpisał tylko jedno. Albo nie uwzględnił dziecka urodzonego w trakcie roku. Dlatego e-PIT trzeba zweryfikować – mówi Piotr Sekulski.

Eksperci wskazują także, że w zeznaniu od skarbówki brakuje czasami danych od płatnika (pracodawcy czy zleceniodawcy). – Jeden z klientów dostał PIT-11 z firmy, w której był zatrudniony. Ale okazało się, że chlebodawca nie wysłał go do urzędu skarbowego. Informacji o przychodach z tej firmy nie było więc w Twój e-PIT. Gdyby klient nie zajrzał do zeznania, mógłby mieć spore problemy – opowiada Grzegorz Gębka.

Rozliczeniem powinni zainteresować się też podatnicy, którzy nie zgadzają się z danymi z informacji PIT-11. Na przykład uważają, że mają prawo do 50 proc. autorskich kosztów (a pracodawca ich nie stosował). Albo w PIT-11 wpisane jest wynagrodzenie niezgodne z rzeczywistością (taką sprawę opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 19 marca).

Do Twój e-PIT powinniśmy wejść także wtedy, gdy chcemy zmienić beneficjenta 1,5 proc. podatku. Jest w nim bowiem wpisana organizacja, z którą podzieliliśmy się podatkiem w zeszłym roku.