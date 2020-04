Koronawirus: przyspieszyć zwrot VAT – RPO do Ministra Finansów

Podstawowym terminem zwrotu podatku VAT jest 60 dni, ale okres ten bywa wielokrotnie przedłużany przez organy podatkowe. Zdarza się, że przedsiębiorcy czekają na zwrot podatku kilka lat, bo organy podatkowe przedłużają postępowania kontrolne. Świadczą o tym skargi przedsiębiorców wpływające do Biura RPO.

Teraz wielu przedsiębiorców zdecydowało się na złożenie wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku VAT – stosownie do art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Możliwość taka obwarowana jednak została licznymi trudnymi do spełnienia warunkami, a urzędy skarbowe, pracujące w trybie rotacyjnym i zdalnym, są prawdopodobnie zawalone wnioskami do rozpatrzenia.