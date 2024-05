Nowy model będzie „uzupełniać istniejącą gamę narzędzi wielofunkcyjnych, a nie je zastępować” – zapewnia szwajcarska firma. „Dzięki innowacjom będącym podstawą naszej marki, stale słuchamy naszych konsumentów i ich potrzeb; i potwierdzamy, że istnieje zapotrzebowanie na funkcjonalność, wszechstronność i kunszt, z którego znany jest szwajcarski scyzoryk oficerski w bardziej wyspecjalizowanych dziedzinach i sytuacjach” – powiedział rzecznik.

Victorinox się zmienia i wypuszcza całkiem nowy scyzoryk

Dyrektor generalny firmy Carl Elsener Jr. powiedział szwajcarskiemu dziennikowi „Blick”, że jest zaniepokojony coraz bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi noży na wielu rynkach. Na przykład rosnące obawy związane z powszechnością przestępstw z użyciem noży sprawiły, że rząd brytyjski rozważa nowe przepisy dotyczące artykułów z ostrzami. „W Anglii lub niektórych krajach azjatyckich czasami wolno nosić nóż tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonywania pracy lub pracy na świeżym powietrzu” – powiedział Elsener. „Jednak w mieście, gdy idziesz do szkoły, do kina lub na zakupy, noszenie scyzoryków jest bardzo ograniczone” – dodał Elsener. Dodał, że w niektórych krajach noże są postrzegane raczej jako broń niż narzędzia, i ujawnił, że firma pracuje nad nowymi narzędziami do określonych sportów lub aktywności na świeżym powietrzu, takich jak jazda na rowerze. „Mam na myśli fajne narzędzie dla rowerzystów. W naszej ofercie mamy już narzędzie przeznaczone specjalnie dla golfistów” – powiedział. „Rowerzyści prawdopodobnie potrzebują specjalnych narzędzi, ale niekoniecznie ostrza” dodał.

Firma Victorinox została założona w 1884 roku przez Karla Elsenera, a firma – z charakterystycznym logo krzyża w herbie czerwonej tarczy – była dziedziczona z pokolenia na pokolenie.

W ostatnich latach firma wypuściła nowe linie produktów, takie jak skarpetki, zegarki i perfumy, próbując przeciwstawić się presji silnego franka. W 2012 roku Elsener Jr. powiedział CNN, że mocny frank wpłynął na marże, zmuszając firmę do bycia „bardziej innowacyjną niż nasi konkurenci na całym świecie”. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy scyzoryk bez ostrza pojawi się na rynku.