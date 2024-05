W badaniu pytano o ogólne poparcie dla rządu, ocenę polityki gospodarczej rządu oraz zadowolenie z osoby premiera, którym jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Z sondażu wynika, że rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników. To utrzymanie sytuacji z marca, ale zmiana w stosunku do lutego i stycznia. Jak czytamy, zwolennicy rządu Donalda Tuska stanowią 35 proc. ankietowanych, zaś przeciwnicy — 37 proc. Jedną czwartą (25 proc.) respondentów stanowią obojętni, a co 50 pytany (2 proc.) nie miał zdania.

Sondaż. Liczba zwolenników rządu Donalda Tuska spada

W porównaniu z poprzednim sondażem Centrum Badania Opinii Społecznej, w kwietniowym badaniu spadła zarówno liczba zwolenników rządu Tuska (o 2 punkty procentowe), jak i przeciwników (o 1 punkt). Wzrosła - o 3 punkty - liczba osób obojętnych wobec rządu.

Czy polityka rządu Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Lewicy stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce? Zdaniem 43 proc. ankietowanych przez CBOS — tak, zdaniem 44 proc. - nie. Zdania na ten temat nie miało 13 proc. respondentów.