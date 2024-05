Dlaczego sprawa Tomasza Szmydta może pomóc Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska w kampanii

Decyzja premiera jest więc zrozumiała. W sytuacji wojny na Wschodzie, w sytuacji, w której Białoruś jest de facto protektoratem Rosji skala działań wschodnich służb w naszym kraju musi budzić wielkie emocje.

W dodatku pozwala premierowi na wprowadzenie do kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nowego wątku, mogącego pomóc zmobilizować wyborców Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Tusk – tuż po deklaracji Szmydta – napisał na X: „Zachód czy Wschód? Europa czy Rosja? KO czy PiS? To są wybory, przed którymi staje dziś Polska. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych faktach, które potwierdzają takie właśnie znaczenie tych wyborów. Niech nikt dłużej nie udaje, że tego nie widzi”.

To może pomóc odzyskać inicjatywę w kampanii, po tym jak nawet bardzo niechętni PiS komentatorzy zwrócili uwagę, że wysyłając do Parlamentu Europejskiego ministrów, którzy mieli posprzątać po PiS oraz trzech kluczowych posłów z komisji śledczych, premier sam zdezawuował argument o konieczności walki z PiS, a całe sprzątanie zakończyło się już po pięciu miesiącach. Jak zauważył liberalny komentator Cezary Michalski, premierowi nie udało się znaleźć przekonującego argumentu tłumaczącego własnemu elektoratowi ten ruch.

Tak więc nowy wątek, dotyczący badania wschodnich wpływów w Polsce może okazać się ważnym elementem kampanii.

Dlaczego uchwalając lex Tusk rok temu, Prawo i Sprawiedliwość strzeliło sobie w stopę?

Ten ruch jest zrozumiały, a zarazem obarczony trzema poważnymi ryzykami. Pierwsze polega na tym, że może rykoszetem uderzyć w samego Tuska. Jeśli we wtorek premier podzielił się wiedzą ze służb o tym, że Tomasz Szmydt utrzymywał od dawna kontakty z białoruskimi służbami, to dlaczego służby, za które od pół roku odpowiedzialność ponoszą już wyłącznie rządzący, nic nie zrobiły z tą wiedzą? Oczywiście znacznie bardziej obciąża to PiS, który kontrolował państwo do 13 grudnia 2023 r., ale od tamtego dnia odpowiedzialność za państwo spoczywa już na Tusku.