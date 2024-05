• Wiersz pokazuje postawę, jaką należy przyjąć w życiu: trzeba buntować się przeciwko złu, brać w obronę pokrzywdzonych, wystrzegać się tchórzostwa, a także pychy. Herbert odwołuje się do tradycji; a humanistyczne wartości, które pragnie ocalić, uosabiają Gilgamesz, Hektor i Roland. Ta postawa, trudna do przyjęcia we współczesnym świecie, nie przyniesie człowiekowi nagrody, pozwoli mu jednak zachować godność.

Odwołanie do wybranych kontekstów, np.

• kontekst literacki – Jan Kochanowski, „Treny”; Adam Mickiewicz, „Oda do młodości”; Jan Kasprowicz, „Dies irae”; Czesław Miłosz, „Campo di Fiori”; Witold Gombrowicz, „Ferdydurke”;

• kontekst historycznoliteracki – prometeizm, winkelriedyzm, ideały romantyczne; romantyczny indywidualizm;

• kontekst filozoficzny – egzystencjalizm;

• kontekst historyczny – powstania narodowe.

Podsumowanie – zebranie wniosków cząstkowych dotyczących buntu oraz jego konsekwencji i ich uogólnienie, np.

Bunt zazwyczaj uszlachetnia bohatera literackiego i nadaje mu tożsamość, choć często łączy się z cierpieniem, samotnością, poczuciem klęski.

Temat 2.

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?



Przykładowe aspekty rozważanego problemu:

• przyjaźń (Bolesław Prus, „Lalka”; Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”);

• miłość (Juliusz Słowacki, „Kordian”; Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”; Bolesław Prus, „Lalka”; Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”);

• empatia i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka (Albert Camus, „Dżuma”; Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”);

• uznanie kogoś za autorytet / wzór postępowania (Henryk Sienkiewicz, „Potop”; Stefan Żeromski „Przedwiośnie”);

• relacja oparta na niechęci, strachu, przymusie, kontrolowaniu (Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”, „Proszę państwa do gazu”; Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”; George Orwell, „Rok 1984”).

UWAGA: omawiając wybrane przykłady, uwzględniamy wpływ relacji na kształtowanie się jednostki.

Wstęp:

Wprowadzenie do tematu – ogólna refleksja związana z problemem, np.

Jak słusznie stwierdził Arystoteles, człowiek jest istotą społeczną – żyje wśród ludzi, a relacje z nimi w różny sposób kształtują jego osobowość.

Teza – zajęcie stanowiska wobec problemu, np.

Relacje międzyludzkie mają szczególną wagę, gdyż druga osoba często silnie wpływa na człowieka i niejednokrotnie kształtuje jego moralność oraz postawę wobec świata.

Rozwinięcie:

Odwołanie do wybranej lektury obowiązkowej, np.

William Szekspir, „Makbet”

• Niezwykle silny wpływ wywiera na głównego bohatera jego żona, Lady Makbet. To ona, dowiedziawszy się wcześniej z listu Makbeta o przepowiedni wiedźm, wszelkimi sposobami nakłania męża, by wziął sprawy w swoje ręce i wypełnił przepowiednię. Namawiając go do zabicia króla, stosuje szantaż emocjonalny, odwołuje się do jego poczucia męskości i sprawczości. Destrukcyjny wpływ żony łączy się z upadkiem moralnym bohatera.

lub

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

• Duże znaczenie dla Rodiona ma relacja z Sonią Marmieładową. Dziewczyna jest osobą głęboko wierzącą, ale sytuacja zmusza ją do zarabiania na życie prostytucją. Pod wpływem Soni, która wyrusza za nim na katorgę, Raskolnikow staje się innym człowiekiem – akceptuje konieczność odpokutowania zbrodni, otwiera się na miłość i wiarę.

Odwołanie do innych utworów literackich, np.

Bolesław Prus, „Lalka”

• Aby zbliżyć się do Izabeli Łęckiej, Stanisław Wokulski zdobył wielki majątek i zmienił styl życia. Relacja z piękną arystokratką miała jednak na niego destrukcyjny wpływ. Wokulski czuł, że ukochana uważa go za kogoś gorszego od siebie, a kiedy przekonał się o jej zdradzie, usiłował popełnić samobójstwo.

lub

Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”

• Powieść ukazuje wielkie uczucie, dla którego człowiek jest w stanie zrobić absolutnie wszystko, nawet jeśli nie mieści się to w ustalonym porządku. Tytułowa bohaterka jest całkowicie oddana Mistrzowi, porzuca dla niego swoje dotychczasowe życie, a dla ocalenia rękopisu powieści ukochanego jest w stanie zostać gospodynią balu u Szatana. Mistrz także podkreśla własne zaangażowanie, mówiąc o chwilach wypełnionych czekaniem na Małgorzatę. Relacja bohaterów odcina ich od zewnętrznego świata, za to otwiera na zupełnie inny wymiar rzeczywistości.

Odwołanie do wybranych kontekstów, np.

• kontekst mitologiczny – historia Pigmaliona rzeźbiącego Galateę wedle własnych potrzeb i upodobań;

• kontekst literacki – William Szekspir, „Romeo i Julia”; Molier, „Skąpiec”; Władysław Stanisław Reymont, „Chłopi”, Witold Gombrowicz, „Ferdydurke”; Antoni Libera, „Madame”;

• kontekst psychologiczny i socjologiczny – rodzaje relacji międzyludzkich i ich uwarunkowania;

• kontekst historycznoliteracki – nurt psychologiczny w literaturze (powieść psychologiczna).

Podsumowanie – zebranie wniosków cząstkowych dotyczących wpływu relacji międzyludzkich na kształtowanie się jednostki i uogólnienie tych wniosków, np.

Najsilniejsze relacje łączą się zwykle z nieoczywistym wpływem jednej osoby na drugą, a osoba w takiej relacji jest gotowa zapomnieć o swoim życiu, zasadach i dotychczasowej tożsamości.

Relacja z drugą osobą może mieć dla człowieka różne następstwa:

• budujące – dzięki tej relacji jednostka może się nauczyć, jak pełnić określone role społeczne, odnaleźć sens życia, osiągnąć dojrzałość, odrodzić się moralnie;

• niszczące – pod wpływem drugiego człowieka jednostka może się sprzeniewierzyć swoim wartościom, stracić wiarę w siebie, zerwać relacje z innymi ludźmi itp.

Matura 2024: język polski. Odpowiedzi - poziom podstawowy (arkusze CKE)

