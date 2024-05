Burze i gradobicia. Prognoza pogody na niedzielę

Czytaj więcej Planeta Czeka nas ekstremalne lato? Eksperci zapowiadają „upały i tropikalne noce" Jak wynika z długoterminowej prognozy IMGW, w Polsce tego lata spodziewać się możemy ekstremalnych fal upałów z temperaturą sięgającą nawet 36 stopni Celsjusza oraz tropikalnych nocy. I choć przewidywania te są jedynie orientacyjne, to należy pamiętać o tym, że miniony kwiecień był już jedenastym miesiącem z rzędu, w którym padł rekord temperatur.

Temperatura minimalna od 10 st.C do 13 st.C, jedynie w rejonach podgórskich od 6 st.C do 8 st.C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, jedynie na wybrzeżu wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Natomiast w poniedziałek również prognozowane są opady. Prognozowana wysokość opadów sięgnie do 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st.C do 25 st.C; nad morzem i w obszarach podgórskich 19 st.C, 20 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h.