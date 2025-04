Nadchodzi nagła zmiana pogody. Zacznie się w niedzielę. Jaka będzie Wielkanoc?

Po wielu dniach, które bardziej przypominały zimę niż początek wiosny, pogoda znów nas zaskoczy. Od niedzieli trzeba się przygotować na prawdziwie letnie temperatury. W czwartek zrobi się gorąco. Czy ocieplenie utrzyma się do Wielkanocy?

Reklama

Zmiana pogody od niedzieli. Będzie powyżej 20 stopni

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 10 dni, pogoda zacznie się poprawiać już w sobotę. Będzie od 11 stopni na wschodzie kraju do 17 stopni na zachodzie. Tam jednak może padać deszcz. Z kolei na wschodzie noc będzie jeszcze chłodna, z temperaturą do -3 stopni Celsjusza.

Prawdziwe ocieplenie nadejdzie w niedzielę. W przeważającej części kraju temperatura wzrośnie do ponad 20 stopni. Najcieplej będzie na południu i zachodzie - do 22 stopni. Na wschodzie ma być 17-19 stopni. Opady mogą wystąpić jedynie na południu i na krańcach północno-wschodnich. Noc będzie ciepła, przeważnie od 5 do 7 stopni. W kolejnych dniach przymrozki również nie są zapowiadane.

W poniedziałek termometry pokażą jeszcze wyższe temperatury - w centrum kraju ma być nawet do 24 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach przeważnie 20-22 stopnie, poniżej 20 stopni Celsjusza ma być jedynie w południowo-wschodniej części kraju oraz na Pomorzu Zachodnim. Na poniedziałek prawie w całym kraju zapowiadane są jednak opady deszczu.