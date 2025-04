Kwietniowa pełnia określana jest jako Pełnia Różowego Księżyca. To pierwsze takie zjawisko po rozpoczęciu astronomicznej wiosny. Księżyc w pełnej okazałości będzie można obserwować na nocnym niebie po raz czwarty w tym roku.



Kiedy obserwować kwietniową pełnię Księżyca?

W tym roku kwietniowa pełnia Księżyca przypada w nocy z 12 na 13 kwietnia. Z soboty na niedzielę niebo rozświetli Pełnia Różowego Księżyca. Jej kulminacja nastąpi dokładnie o godz. 2.23. Nie trzeba jednak wstawać w środku nocy, by podziwiać to zjawisko. Księżyc w pełnej krasie będzie można obserwować, gdy tylko zapadnie zmrok. Jego tarcza będzie dobrze widoczna również poprzedniej i następnej nocy, jasność Księżyca wyniesie wtedy powyżej 98 proc.



Co oznacza nazwa „Pełnia Różowego Księżyca”?

Pełnia Różowego Księżyca określana jest również jako Pełnia Paschalna, ponieważ jej data wpływa na termin Wielkanocy. Chociaż kwietniowa pełnia nosi nazwę Różowego Księżyca, to nasz satelita nie zmienia wtedy swojej barwy. Jej nazwa związana jest z budzącą się do życia na wiosnę przyrodą. Pochodzi dokładnie od różowych kwiatów pojawiających się na łąkach w kwietniu - dzikich floksów. Dawno temu nazwę tę nadali rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. Używane przez nich określenia faz Księżyca były związane ze zmianami zachodzącymi w tym czasie w naturze. Jest to pierwsza pełnia po równonocy wiosennej.



Czym jest pełnia Księżyca?

Pełnia Księżyca jest zjawiskiem astronomicznym, które możemy obserwować średnio co 29,5 dnia. To jedna z czterech faz Księżyca. Występuje w momencie, gdy nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Podczas niej cała tarcza Księżyca jest oświetlona przez Słońce.