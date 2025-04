IMGW ostrzega przed burzami. Wydano alerty. Gdzie będzie najgorzej?

Prognoza pogody wskazuje, że choć najbliższy weekend ma być nieco chłodniejszy, to majówka zapowiada się obiecująco.

23 kwietnia: IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia 23 kwietnia przed burzami, miejscami z intensywnymi opadami deszczu i porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Alert obowiązuje do godziny 21.00 23 kwietnia w województwie pomorskim, na przeważającym obszarze województwa zachodniopomorskiego, w województwie lubuskim (powiat gorzowski i strzelecko-drezdenecki), wielkopolskim (powiat czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski) oraz kujawsko-pomorskim (powiat sępoleński, tucholski). Na południowych krańcach Polski ostrzeżenie obowiązuje do północy 24 kwietnia.

W środę możliwe są burze szczególnie na Pomorzu i w obszarach górskich. W czasie ich trwania suma opadów może wynieść nawet do 30 milimetrów, a wiatr może wiać w porywach do 65 kilometrów na godzinę. Jak wskazuje IMGW, ze względu na słaby przepływ powietrza, komórki opadowe i burzowe przemieszczać się mogą bardzo powoli lub będą stacjonarne.

W nocy burze możliwe na Pomorzu i wzdłuż południowej Polski, natomiast w czwartek mogą wystąpić miejscami na południu kraju. Przewidywana suma opadów w burzach 24 kwietnia może wynieść do 20 milimetrów, a porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę.