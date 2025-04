Prognoza pogody IMGW

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), prognozy wskazują, że burze wygasają lub opuściły teren naszego kraju. „Ostrzeżenia meteorologiczne w większej części kraju przestały już obowiązywać. Miejscami są jeszcze obserwowane słabe opady deszczu, ale już bez wyładowań” - czytamy.

Eksperci prognozują na sobotę 19 kwietnia zachmurzenie umiarkowane i duże. „Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe również burze. Suma opadów w czasie burz do około 20 mm” - podkreśla IMGW w komunikacie.

Temperatura maksymalna wynieść ma od 11 do 14 stopni Cel. na północy i zachodzie do 20-21 stopni Cel. na wschodzie. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do około 70 km/h.