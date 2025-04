W prognozach widać już 25 stopni. Kiedy nastąpi przełom w pogodzie?

Prognozy pokazują, że noc z piątku na sobotę (11/12 kwietnia) będzie prawdopodobnie ostatnią, w czasie której na niektórych obszarach kraju mogą się jeszcze pojawić przymrozki. Dotyczy to zwłaszcza północnego wschodu, gdzie będzie jeszcze ok. -2 st. Minusowe temperatury cały czas możliwe jeszcze górach. W sobotę temperatura zacznie wzrastać. Najcieplej będzie na zachodzie (ok. 15-16 st. C.). Najchłodniej w górach – ok. 10 st. Na terenie większości kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwy deszcz.

Kiedy spodziewany jest przełom w pogodzie?

Prawdziwą zmianę w pogodzie odczujemy najprawdopodobniej w niedzielę, 13 kwietnia. Temperatura powinna wtedy wzrosnąć do 20-21 st. C. Na mapach pogodowych IMGW na ten dzień nie widać też opadów.



Od początku przyszłego tygodnia z dnia na dzień będzie robić się coraz cieplej, z temperaturami przekraczającymi w dzień 20 st. C. Prognoza numeryczna IMGW pokazuje, że w czwartek, w centralnej Polsce, termometry mogą pokazać ok. 25 st. C. Również noce będą ciepłe, z temperaturą w granicach 10 st. C, a na zachodzie nawet więcej (12-13 st. C). Od poniedziałku do czwartku na terenie całej Polski możliwe też przelotne opady deszczu.