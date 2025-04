Ostrzeżenia IMGW dla wszystkich województw. Pogoda da się we znaki

Wyraźne ochłodzenie, które można obserwować ostatnio w pogodzie, potrwać ma jeszcze kilka dni. Wszystko za sprawą napływających do naszego kraju chłodnych i wilgotnych mas powietrza polarnego morskiego i arktycznego morskiego z północy i północnego zachodu.

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia – w trzystopniowej skali – przed przymrozkami: „Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3°C do 9°C”. Ostrzeżenia obowiązują na terenie całej Polski z wyjątkiem jej zachodnich obszarów. Nie obejmują więc jedynie zachodnich powiatów województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Ostrzeżenia IMGW obowiązują w Polsce zachodniej do środy 9 kwietnia do godziny 9.00, natomiast w Polsce centralnej i wschodniej do czwartku 10 kwietnia do godziny 9.00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia, jak można przeczytać na stronie internetowej IMGW, oznaczają, że przewidywane są „[…] warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”. Tym samym IMGW zaleca ostrożność i dalsze śledzenie komunikatów.