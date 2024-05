Współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że w obecnej sytuacji Lewica nie traci wiary w projekt europejski. – Najważniejsze, by robić to, w co się wierzy. Lewica wierzy w UE, Lewica wprowadzała Polskę do UE. Lewica wie, że Europa powinna być jak najbardziej zintegrowana. Silna UE to bezpieczeństwo między innymi naszego narodu. W chwili, gdy tuż za granicami jest wojna – podkreślał współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Wspominał o jednym z priorytetów Lewicy również w rządzie. – Nadszedł czas na Europejski Fundusz Mieszkaniowy. 100 mld EUR na budowę mieszkań na wynajem. Dla Polski udział w Europejskim Funduszu Mieszkaniowym powinien wynieść 10 mld EUR. Za te pieniądze polskie samorządowy wybudują 100 tysięcy mieszkań na tani wynajem. To ambitny plan ale i realistyczny – powiedział Czarzasty.

Lewica: Europejski pakiet demokratyczny

Politycy Lewicy zaprezentowali też pomysł na zmiany, jeśli chodzi o rolę Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Mówił o tym wiceminister sprawiedliwości i lider listy w okręgu dolnośląskim Krzysztof Śmiszek.

– W najbliższej kadencji Lewica jako druga siła w Europie proponuje pięć zmian, które wpłyną na to by Europa była bliższa naszym codziennym sprawom. Po pierwsze, Parlament Europejski powinien posiadać inicjatywę ustawodawczą. Zgłaszamy ustawę i ją realizujemy. Po drugie, Parlament Europejski powinien mieć uprawnienie budżetowe. Chcemy mieszkań? Ok. Parlament Europejski decyduje o przeznaczeniu 100 mld euro w najbliższej dekadzie. Po trzecie, Parlament Europejski powinien móc proponować wotum nieufności i odwoływać komisarzy, nie tylko całą Komisję Europejską. Po czwarte, zmniejszymy liczbę potrzebnych podpisów w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Dziś jest to, często zaporowe, milion podpisów. Zmniejszymy tę liczbę dwukrotnie o 500 tysięcy podpisów. Po piąte, uchwalimy prawo, które zakazuje Komisji Europejskiej odrzucania inicjatyw obywatelskich wedle uznania. Głos ludzi musi być faktycznie słyszalny – podkreślał Śmiszek.