Wybuch wulkanu Ibu. Władze nakazały ewakuację ludności

Z informacji i fotografii opublikowanych przez indonezyjską agencję wulkanologiczną wynika, że do erupcji wulkanu Ibu doszło w sobotę wieczorem. Popiół został wyrzucony na wysokość czterech kilometrów. Wokół krateru rozbłysły fioletowe błyskawice.

Abdul Muhari z indonezyjskiej agencji ds. likwidowania skutków klęsk żywiołowych poinformował w oświadczeniu, że na miejsce w celu ewakuacji mieszkańców okolicznych wiosek wysłano wspólny zespół, w skład którego weszli funkcjonariusze policji, żołnierze oraz członkowie służb poszukiwawczo-ratowniczych.

Wybuch wulkanu. Ewakuacja ludności w promieniu 7 kilometrów

Na udostępnionych przez agencję zdjęciach widać funkcjonariuszy pomagających seniorom, ewakuację ludności za pomocą pojazdów typu pick-up oraz tymczasowe namioty, w których ewakuowani zostali zakwaterowani na noc.

Indonezyjska agencja nie podała żadnych informacji na temat liczby osób ewakuowanych. Miejscowe władze zaleciły, by ewakuacja dotyczyła terenu w promieniu siedmiu kilometrów od wulkanu. Wcześniej urzędnicy doradzali mieszkańcom, by nie zbliżali się do krateru góry Ibu oraz by nosili maseczki i okulary, by chronić się przed opadającym pyłem wulkanicznym.