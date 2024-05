Emitent poinformował, że majątek spółki zależnej jest ubezpieczony

Z raportu emitenta wynika, przede wszystkim, że przychody i wynik działalności Marywilska 44 Sp. z o.o. nie mają znaczącego wpływu na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej MIRBUD. Już ta okoliczność wskazuje, że zdarzenia wpływające na finanse spółki zależnej (jest to aktywo emitenta) nie mają znaczącego wpływu na bieżącą działalność całej grupy kapitałowej. Dalej emitent poinformował, że majątek spółki zależnej jest ubezpieczony. Rozumiem to w ten sposób, że aktywa spółki zależnej, które i tak nie mają znaczącego wpływu na bieżącą działalność grupy kapitałowej są ubezpieczone, więc nawet gdyby miały wpływ na grupę kapitałową, to i tak nie byłoby dużego problemu. Co więcej, moim zdaniem inwestorzy mogą zakładać, że aktywa spółek giełdowych są ubezpieczone – w konsekwencji brak takiego ubezpieczenia mógłby stanowić istotną informację dla inwestorów, ponieważ byłby to czynnik generujący duże ryzyko finansowe.

Dalej emitent poinformował także, że pozostałe nieruchomości funkcjonują bez zakłóceń. Tak mogliśmy zakładać, bo niby dlaczego miałoby być inaczej? I na koniec, raport bieżący wskazuje, że o szacowanym wpływie zdarzenia na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD emitent poinformuje w kolejnych raportach. Oznacza to, że tego, co może sprawić, że informacja będzie cenotwórcza i na co rzeczywiście czekają inwestorzy, wcale jeszcze nie mamy, a jak już mieć będziemy, to możemy się dowiedzieć, że… wpływ na wynik finansowy jest żaden i możemy spać spokojnie. Z drugiej jednak strony, inwestorzy weszli w poniedziałek (dzień po pożarze) z negatywnym nastawieniem, co skutkowało przeceną akcji Mirbud S.A. i to pomimo raportu bieżącego tego emitenta, który miał ich uspokoić. Rynek nie zawsze jest jednak racjonalny i tego też musimy mieć świadomość. Kolejny raport bieżący Mirbud S.A., choćby wskazywał, że wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej jest żaden, może więc odmienić te negatywne nastroje i w tym kontekście można upatrywać jego „korygującego” cenotwórczego charakteru.

Adwokat dr A. Rycerski, Uniwersytet SWPS