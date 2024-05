Jaki dokument potwierdza stratę

Trzeci warunek fiskusa: strata musi być udokumentowana. Przedsiębiorca powinien sporządzić protokół, w którym opisuje zdarzenie (data, przyczyny) oraz wymienia spalony majątek, podając też jego wartość. Z interpretacji fiskusa wynika, że przydaje się także zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela oraz dokumenty od państwowych organów, np. postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa. Skarbówka podkreśla też, że stratę można wrzucić w koszty dopiero, gdy takie postanowienie otrzymamy. Wtedy bowiem strata staje się definitywna.

- Problem w tym, że śledztwo w sprawie tak dużego pożaru może trwać wiele lat. Nie wyobrażam sobie, żeby firmy miały czekać z rozliczeniem strat na jego zakończenie. Byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Uważam, że przedsiębiorcy mogą naliczyć koszty już teraz, po udokumentowaniu szkód protokołem. A potwierdzeniem tego, że doszło do pożaru mogą być wszelkie dowody, także zdjęcia pogorzeliska czy informacje prasowe – mówi Marcin Zarzycki.

Spójrzmy na jedną z wcześniejszych interpretacji dotyczących rozliczenia spalonych towarów. Wystąpił o nią przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą internetową. Kupił towary i przechowywał je w magazynie. Zakup wpisał w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W magazynie wybuchł pożar (potwierdza to zaświadczenie o interwencji straży pożarnej) i towar został zniszczony. Po pół roku - wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa - umorzono śledztwo.

We wniosku o interpretację właściciel sklepu podkreślił, że podjął wszelkie stosowne działania w celu zabezpieczenia towaru, dostosowując się do wymogów ubezpieczyciela. Do powstania pożaru doszło natomiast w wyniku celowego działania (podpalenia) przez nieustalonego sprawcę. Potwierdza to opinia chemiczna, która wykazała w zabezpieczonym materiale dowodowym obecność węglowodorów charakterystycznych dla benzyny silnikowej.

Po umorzeniu śledztwa przedsiębiorca przeksięgował spalone towary do kolumny „Pozostałe koszty”.

Co na to fiskus? Potwierdził, że wydatki na towary mogą być kosztem uzyskania przychodów jako strata w środkach obrotowych.