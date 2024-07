Z raportu Customer Journey wynika, że duża część internautów, bo aż 41 procent swoje zakupy online zaczyna na platformach handlowych. Najpopularniejszą z nich jest Allegro, które przyciąga 33 procent użytkowników. Dla porównania, Google wybiera 26 procent osób, a na sklepy online decyduje się tylko 9 procent kupujących. Spośród wszystkich badanych aż 61 procent odwiedza Allegro przynajmniej raz w trakcie swojej zakupowej przygody. Kupujący, poszukujący produktów z kategorii takich jak chemia domowa, produkty spożywcze, artykuły dla zwierząt, motoryzacja, kolekcje i sztuka, dom i ogród oraz artykuły dziecięce, częściej zaczynają swoje poszukiwania częściej na Allegro niż na Google.

Klucz do sukcesu

Platformy sprzedażowe mają świadomość, że dzisiaj sprzedawanie w internecie to coś więcej niż tylko wystawianie produktów na sprzedaż. To także mądre zarządzanie logistyką, która ma bezpośredni wpływ na to, czy przedsiębiorca osiągnie sukces. Dla klientów liczą się: szybkość dostawy, elastyczność i wygoda. Stąd też wśród sprzedawców rośnie zainteresowanie usługami, które to oferują, dzięki czemu mogą podnieść wyniki sprzedażowe nawet o kilkadziesiąt procent.

Dane z Raportu "Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2024" Izby Gospodarki Elektronicznej świadczą o tym, że większość e-sprzedawców magazynuje produkty we własnych magazynach, tylko 5 procent korzysta z opcji fulfillment, a 10 procent przechowuje towary w magazynach platform sprzedażowych. Aż 75 procent sklepów internetowych miało specyficzne wymagania logistyczne, w tym działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (to 33 procent), późne godziny cut-off oraz niestandardowe czasy dostaw lub dostawa ekspresowa (po 25 procent).

Dla kupujących najważniejszymi czynnikami zakupowymi są atrakcyjna cena i jakość produktów. Ale jeśli już chodzi o dostawy, to w czołówce preferencji znalazły się cztery elementy: szybkość, darmowe zwroty, bezpłatna dostawa od niskich kwot zakupu oraz dostawa do bliskiego automatu paczkowego. Prawie 70 procent Polaków oczekuje dostawy do 48 godzin.

Kompleksowe rozwiązanie logistyczne

Allegro wyszło z własną usługą logistyczną w 2022 roku, oferując One Fulfillment czyli magazynowanie, pakowanie i wysyłkę zamówionych produktów do kupujących. Dziś usługa oferuje dostawy do Polski, Czech i Słowacji, a niebawem także do kolejnych krajów w regionie. Wszystkie dostawy realizowane są w ramach metod dostaw krajowych i międzynarodowych, w tym przez operatorów takich jak DHL, DPD, InPost, One by Allegro, One Kurier czy Packeta, co oznacza, że sprzedający nie muszą podpisywać osobnych czy dodatkowych umów z przewoźnikami. Sprzedającym, którzy korzystają z One Fulfillment zapewniany jest dodatkowo dostęp do narzędzi wspierających rozwój i analizę sprzedaży. Otrzymują także profesjonalne wskazówki od opiekunów biznesowych oraz wsparcie techniczne. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na wszelkiego rodzaju wsparcie około zakupowe, w tym realizację zwrotów i reklamacji oraz profesjonalną obsługę klienta. Allegro magazynuje i obsługuje zamówienia z gwarancją odpowiedzialności. Pakuje w opakowania z materiałów z recyklingu, czyli w zabezpieczone kartony z wypełnieniem i z papierowymi taśmami. Dba o szybką dostawę, co oznacza, że przesyłki wysyłane są w dniu zakupu lub najpóźniej w ciągu 24 godzin. Dzięki temu, kupujący otrzymują swoje zamówienia następnego lub nawet tego samego dnia. Profesjonalnie realizuje potrzeby klientów – odpowiada na pytania dotyczące zamówień, ich dostępności, zajmuje się obsługą zwrotów, co oznacza, że pełnowartościowe produkty przyjmie do ponownej sprzedaży. Przedsiębiorca, który korzysta z tej usługi, otrzymuje opcję sprzedaży w innych krajach, a Allegro zapewnia do nich wsparcie logistyczne, które pozwala w prosty i wygodny sposób skalować biznes na inne rynki regionu.

Zarówno dla sprzedających jak i kupujących niebagatelne znaczenie ma to, że platforma Allegro generuje średnio 22 miliony wizyt miesięcznie (wynika z danych Gemius Mediapanel).

Dane, jakimi dysponuje Allegro pokazują, że średni czas dostawy z Magazynu Allegro jest o 40 procent krótszy niż średni czas dostaw na platformie, a 76 procent zamówień dochodzi do klienta już następnego dnia.

Zdaniem Mateusza Długokęckiego, dyrektora Group International Sellers & Fulfillment, wysoki NPS usługi oznacza, że zdecydowana większość kupujących, bo aż 94 procent z nich, poleciłoby zakupy z Magazynu Allegro innym. - To nie są tylko polecania; to realny wpływ na sprzedaż. Jak pokazują nasze dane, średni wzrost sprzedaży osiąga kilkadziesiąt procent w przypadku największych partnerów korzystających z usługi One Fulfillment – mówi Mateusz Długokęcki.

Magazyn Allegro, w którym przechowywane są produkty oferowane przez sprzedających w ramach usługi One Fulfillment by Allegro to też korzyści dla kupujących. Wysyłka z tego magazynu pozwala kupującym łączyć zamówienia od różnych sprzedających.

- Łączenie zamówień od wielu sprzedających w jedną przesyłkę i gwarancja szybkiej dostawy to oszczędności pieniędzy i czasu, których szuka coraz więcej kupujących. Widzimy, że dziś z rozwiązania regularnie korzystają zaawansowani użytkownicy Allegro. Warto brać z nich przykład, by zakupy były jeszcze korzystniejsze, bo z pewnością jest to inwestycja, która szybko się zwróci, przynosząc wymierne korzyści zarówno dla sprzedających, jak i kupujących – mówi dyrektor Długokęcki.

Zalety korzystania z usługi One Fulfillment

Aby skorzystać z usługi One Fulfillment, należy założyć nowe konto sprzedażowe One Fulfillment na Allegro, przygotować i wystawić oferty, a następnie wysłać produkty do magazynu Allegro. Całą logistyką zajmuje się Allegro, co pozwala sprzedawcom skupić się na rozwoju biznesu. Aby sprzedawca mógł korzystać z tej usługi, musi posiadać status zarejestrowanego i aktywnego podatnika VAT w Polsce oraz sprzedawać nowe produkty z numerem GTIN. Przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z tej opcji, chwalą sobie, że udaje im się obniżyć koszty logistyczne, zauważają poprawę w zarządzaniu obsługą zamówień, dzięki czemu mogą się skupić na ekspansji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

- Mamy przeciążone magazyny, nie jesteśmy w stanie dostarczyć do nich więcej towarów, więc skorzystaliśmy z usług Allegro. Jest jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej zauważa jeden z przedsiębiorców działających w branży części samochodowych oraz małego AGD. Podkreśla, że główną zaletą One Fulfillment jest dostawa tego samego dnia lub w ciągu 24 godzin. Czas realizacji zamówień to jest jej mocna strona i ma to duży wpływ na pozytywne komentarze oraz wizerunek firmy. Przekazanie obsługi zamówień do One Fulfillment pozwala nam zająć się optymalizacją zamówień. Nie musimy się martwić o to, żeby pakować przesyłki, zatrudniać dodatkowo osoby, które musiałyby te przesyłki przygotować i wysłać – robi to za nas wszystko Allegro. Dzięki temu możemy skupić się na naszym biznesie i rozwijać go jeszcze bardziej. W tym widzimy przyszłość. Dzięki tej usłudze będziemy w stanie poszerzać liczbę naszych klientów i szybciej wysyłać przesyłki – mówi przedsiębiorca.

Do tej pory z tej usługi skorzystało już przeszło 1000 przedsiębiorców, którzy wysłali do kupujących ponad 3,5 miliona produktów.

Materiał Promocyjny