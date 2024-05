06:30 W nocy Rosja wysłała nad Ukrainę 13 dronów. Wszystkie zostały zestrzelone

W nocy 18 maja obrona przeciwlotnicza zniszczyła 13 dronów szturmowych, które zaatakowały Ukrainę – powiedział w sobotę rano dowódca Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. broni Mykoła Ołeszczuk.

Drony zostały zestrzelone w obwodach charkowskim, połtawskim, mikołajowskim,i dniepropietrowskim.



06:26 Zagraniczne misje dyplomatyczne ułatwią powrót poborowych na Ukrainę

Rząd Ukrainy dokonał zmian w porządku organizacji i prowadzenia ewidencji wojskowej poborowych i rezerwistów.

„Zagraniczne instytucje dyplomatyczne Ukrainy: informują poborowych w wieku od 18 do 25 lat, znajdujących się w rejestrze konsularnym stałym lub tymczasowym; w okresie specjalnym informują poborowych i rezerwistów, którzy w okresie mobilizacji nie mają odroczenia od poboru do służby wojskowej, w okresie specjalnym, i przyczynić się do ich powrotu na Ukrainę” – czytamy w uchwale.

06:22 Sztab Generalny: Siły Zbrojne Ukrainy wzmacniają obronę obszarów przygranicznych w kierunku Charkowa

Sztab Generalny poinformował w piątek wieczorem, że wojsko ukraińskie wzmacnia obronę obszarów przygranicznych obwodu charkowskiego, straty wroga na tym kierunku wyniosły 133 osoby.

06:18 Poroszenko: Nie ufajcie Putinowi, gdy mówi, że nie najedzie Charkowa

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówi, że nikt nie powinien ufać Władimirowi Putinowi, gdy ten mówi, że nie zaatakuje Charkowa. Zdaniem Poroszenki Rosja nie ma obecnie możliwości zajęcia Charkowa ze względu na działania sił obronnych Ukrainy

- Nie ufajcie Putinowi. Nie bójcie się Putina — powiedział Poroszenko.

06:13 Sondaż Centrum Lewady: Trzy czwarte młodych Rosjan nie popiera Putina

Większość Rosjan poprze zakończenie wojny na Ukrainie nawet „w tym tygodniu” – ale tylko pod warunkiem, że nowo zdobyte terytoria nie zostaną zwrócone

Chociaż 71 proc. ankietowanych opowiedziałoby się za zakończeniem wojny „w tym tygodniu”, odsetek ten spada do zaledwie 30 proc., gdyby warunkiem pokoju był zwrot terytoriów.

Według sondażu poparcie dla Putina oscyluje około 82 proc. Jednak osoby w wieku od 18 do 24 lat wydają się mniej skłonne poprzeć Putina – 77 proc. nie aprobuje jego działań jako prezydenta.

06:09 ISW: Putin „udaje zainteresowanie negocjacjami pokojowymi”

Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną twierdzą, że prezydent Władimir Putin wykorzystał spotkanie z chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem do „promowania kremlowskiej narracji stwarzającej pozory zainteresowania negocjacjami pokojowymi”.

Eksperci z ISW twierdzą, że Kreml „w dalszym ciągu będzie wykorzystywał wszelkie wezwania do negocjacji pokojowych, aby udawać zainteresowanie negocjacjami” w nadziei podważenia zachodniego wsparcia dla Ukrainy.

06:00 Wczorajsza relacja z wydarzeń na Ukrainie: