Federalna Służba Celna Rosji (FSC) potwierdziła spadek importu w marcu, obejmującego głównie towary wysoko przetworzone — maszyny, urządzenia i transport. Jak wynika z opublikowanych 15 maja danych FCS, do których zajrzała gazeta RBK, wartość importu towarów do Rosji w marcu 2024 r. zmniejszyła się o jedną piątą w ujęciu rocznym do 21,3 mld dolarów. Tym samym tendencja zmniejszania zakupów rosyjskich za granicą przyśpieszyła. W pierwszym kwartale 2024 r. import był niższy o 10 proc. i wyniósł 62,9 mld dolarów. Z początkiem wiosny obniżka nabrała tempa: w okresie styczeń-luty serwis odnotował spadek importu o 4 proc.

Rosja. Import sprzętu, obrabiarek, leków, gumy coraz niższy

Największy spadek w całym pierwszym kwartale zanotowano w sektorach, które sprowadzają z zagranicy towary wysoko przetworzone - maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny, pojazdy, różne narzędzia i przyrządy - o 20 proc. rok do roku. Usługa zapewnia podział kilku zestawów uogólnionych grup; nie udostępnia bardziej szczegółowych danych. Import produktów przemysłu chemicznego (w tym produktów farmaceutycznych, tworzyw sztucznych) i gumy zmniejszył się w marcu o prawie 26 proc. (do 4,1 miliarda dolarów).

W ujęciu geograficznym w marcu 2024 r. import towarów z głównego od rosyjskiej napaści na Ukrainę, rynku importowego Kremla, czyli z Azji spadł o 17 proc. w porównaniu z marcem ubiegłego roku (do 13,8 mld dolarów z 16,6 mld dolarów), a z Europy – o jedną czwartą (do 5,9 miliarda dolarów). Makroregion azjatycki obejmujący Chiny, Turcję, kraje EAEU – Kazachstan, Kirgistan i Armenię) odpowiada według danych za I kwartał za dwie trzecie rosyjskiego importu. Dotąd kraje te były też głównymi kanałami dostaw towarów objętych sankcjami. w tym na potrzeby rosyjskiej wojny.

Chiny motorem spadku podaży

Tym, co najbardziej uderza w rosyjską gospodarkę i zbrodniczą wojnę Putina, jest pogarszająca się sytuacja w handlu z Chinami — od wojny głównym partnerem handlowym Rosji. W 2023 roku udział Państwa Środka stanowił ponad jedną trzecią rosyjskich obrotów handlowych (eksport i import) ze światem. Na początku maja 2024 chińskie służby celne podały, że kwietniowy eksport towarów do Rosji zmniejszył się o 10,2 proc. r/r w juanach i o 13 proc. w dolarach. Chiński eksport do Rosji kurczy się drugi miesiąc z rzędu – w marcu wyniósł minus 14 proc. w przeliczeniu na dolary.