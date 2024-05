Gazprom przejmuje aktywa Deutsche Banku w Rosji. To potężna kwota

Gwarancja Deutsche Banku, podobnie jak wielu innych niemieckich banków, zabezpieczała zobowiązania Linde. Deutsche Bank należał do czołówki instytucji kredytowych w Rosji a jego rosyjski oddział zasłynął aferą z praniem pieniędzy rosyjskich bogaczy i zorganizowanych grup.

Sprawa Baltic-LNG

W czerwcu 2022 r niemiecka firma Linde powiadomiła Gazprom o odmowie prac przy projektowaniu i budowie instalacji LNG dla fabryki skraplania gazu Baltic LNG w Ust-Łudze pod Petersburgiem. Projekt był realizowany przez Linde w konsorcjum z Renaissance Heavy Industries. Kontrakt został rozwiązany.

Gazprom i Rusgazdobycza (mają połowie udziałów w projekcie) bezskutecznie szukały możliwości wyjścia z sytuacji. Jednak bez zachodnich technologii budowa utknęła. Linde miało spółkę joint venture w Rosji z koncernem Severstal objętego sankcjami oligarchy Aleksieja Mordaszewa. Firma produkuje wymienniki ciepła – osiem miało zostać dostarczonych do Baltic LNG.

Według Kommiersanta, Ruschimallians kupiło 100 proc. tego joint venture i zamierzało samodzielnie wyprodukować potrzebny sprzęt. Nic z tego nie wyszło.

Baltic LNG w Ust-Łudze miał bazować na starych złożach gazu Syberii Zachodniej, z których powstają duże ilości gazu zawierającego etan (tzw. tłusty gaz). W wyniku przerobu tego gazu planowane jest wytworzenie do 4 mln ton etanu i 2,2 mln ton skroplonych gazów węglowodorowych (LPG) rocznie. Większość przerabianego gazu zostanie skroplona, ​​co pozwoli na produkcję 19,5 mln ton LNG rocznie z trzech linii produkcyjnych. Eksport pozostałego gazu Gazprom planował za pośrednictwem systemu gazociągów Nord Stream. Etan i LPG produkowane w zakładzie przeróbki gazu miały być wykorzystywane w budowanym nieopodal kompleksie gazowo-chemicznym Rusgazdobycza do produkcji polietylenu i polipropylenu. Kompleksy GPP/LNG i GCC są technologicznie powiązane. Realizację projektów LNG w Rosji utrudniło wprowadzenie unijnych sankcji technologicznych, które zakazują dostaw do tego kraju kluczowego sprzętu do wielkotonażowego skraplania. Rosja sama nie ma ani technologii ani urządzeń do pełnego uruchomienia zakładów LNG. 21 marca 2022 r Linde ogłosił, że zawiesza „wszelkie środki rozwoju nowych projektów w Rosji”.