Atak Rosjan na Starlinki. Wykorzystali bezbronność Ukraińców

Pozbawiając ukraińską brygadę łączności, Rosjanie w ciągu kilku dni zajęli – po raz drugi – około 130 kilometrów kwadratowych terytorium wzdłuż granicy, wykorzystując moment szczególnej bezbronności ukraińskiej armii.

Według doniesień jest to pierwszy raz od początku wojny, kiedy rosyjska wojna elektroniczna całkowicie przerwała ukraińskie połączenia za pomocą Starlinków. Analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) stwierdzili, że „godne uwagi” było to, że siłom rosyjskim udało się osiągnąć tak znaczący efekt, by całą brygadę pozbawić łączności satelitarnej.

Ukraińscy żołnierze z żalem przyznają, że ich wróg stał się mądrzejszy i bardziej przystosowany, zwłaszcza dzięki postępowi technologicznemu, takiemu jak wojna elektroniczna. Działania Rosjan w tej dziedzinie stanowią ostry kontrast z pierwszym rokiem inwazji, kiedy błędy i nadmierna pewność siebie Rosji pozwoliły Ukraińcom utrzymać kluczowe miasta, a później wyzwolić duże połacie terytorium w skutecznych kontrofensywach.