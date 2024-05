Ukraina upamiętnia ofiary ludobójstwa na Tatarach krymskich

Polityka Stalina wobec Tatarów krymskich nie była czymś nowym. Zajęcie Krymu przez Rosję w 1783 r. doprowadziło do upadku życia kulturalnego na półwyspie, w wyniku barbarzyńskiego spalenia wielu starożytnych rękopisów i zniszczenia wielu zabytków architektury. Wtedy też rozpoczęło się pierwsze zasiedlanie Krymu przez Rosjan i obcych kolonistów oraz utrwaliła się brutalna polityka rusyfikacyjna. Po przyłączeniu Krymu do Ukraińskiej SRR w 1954 r. wydano w 1956 r. (nieopublikowany) dekret dotyczący rehabilitacji Tatarów krymskich, jednak praktycznie nie przyznający im prawa powrotu do ojczyzny. Masowy powrót Tatarów krymskich do ojczyzny rozpoczął się dopiero pod koniec lat 80. XX wieku.