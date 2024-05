Katarzyna Lubnauer: Ostateczna lista lektur będzie gotowa w czerwcu

W tym tygodniu miały się skończyć konsultacje dotyczące nowej podstawy programowej. Jaki ostatecznie jest ich wynik?

Skończyły się konsultacje, które były w internecie. Z kolei 14 maja spotkaliśmy się z autorami protestu polonistów. Czekamy jeszcze na wynik wysłuchania publicznego, które odbędzie się 18 maja. Rozporządzenie będzie gotowe w czerwcu.

Jak duża będzie to zmiana?

To, co my obecnie robimy, to kosmetyka. Nie jesteśmy w stanie zasadniczo zmienić podstaw, które powstały za czasów minister Zalewskiej. Opierały się one na idei, że trzeba zmusić uczniów do czytania konkretnych książek, nabywania wiedzy historyczno-literackiej. Nie zachęcało to do czytania.

To, co teraz możemy zrobić, to ograniczyć liczbę lektur, zmniejszyć liczbę wymagań, by na lekcji rzeczywiście była przestrzeń dla nauczyciela do pracy z uczniami. Natomiast nie jesteśmy w stanie zmienić całej filozofii nauczania. Teraz chcemy, by podstawy programowe były znośne. Prawdziwa reforma będzie w 2026 roku.

Filozofia jest jednak taka, że trzeba się uczyć szczegółowo. Stąd uczniowie boją się, że jeśli się pomylą, popełnią błąd kardynalny, bardzo źle wpływający na wynik egzaminu. Może chociaż trzeba zmienić filozofię oceniania.

Błąd kardynalny to całkowite niezrozumienie książki, pomylenie głównych wątków. Kiedy widać, że ktoś zupełnie nic nie wie. Nie jest błędem kardynalnym, jeśli ktoś pomyli jakiś nieistotny drobiazg czy lekko przekręci imię. Mam wrażenie, że uczniowie bardziej się boją tego, co może być błędem kardynalnym, niż go popełniają.

Które lektury zostaną w podstawie programowej?

Nie ma takiej możliwości, by powstał taki kanon lektur, który wszystkich zadowoli. Ostateczny kanon lektur ustalą ekspertki, one już kończą swoją pracę i bacznie przysłuchują się wszystkim opiniom.