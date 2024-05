Matura 2024: geografia - arkusze CKE

Dzisiaj w Zakopanem "okrągły stół" w sprawie transportu do Morskiego Oka. Na spotkaniu pojawi się minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. - Problem jest medialny. Nie ma pełnej zgody społecznej, co możemy rozumieć i o tym będziemy dyskutować. Natomiast nie zgodziłbym się, że jest to jakiś problem nie do rozwiązania - komentował kwestie transportu do Morskiego Oka dla RMF FM Andrzej Skupień, starosta tatrzański.