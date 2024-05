Egzamin ósmoklasisty z języka obcego rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 90 minut. Uczeń mógł wybrać tylko jeden język, którego obowiązkowo uczył się w szkole: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki (1,9 proc.)

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe do ukończenia szkoły podstawowej, ale nie można go nie zdać, gdyż nie ma minimalnego progu zdawalności. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 100 (za wszystkie trzy przedmioty).

Egzamin ósmoklasisty 2024: język angielski - arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2024: język niemiecki - arkusze CKE