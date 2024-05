Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski (arkusze CKE). Odpowiedzi eksperta

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 120 minut. Przystąpiło do niego 214 500 ósmoklasistów z ponad 11 190 szkół oraz ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe do ukończenia szkoły podstawowej, ale nie można go nie zdać, gdyż nie ma minimalnego progu zdawalności. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, wynosi 100 (za wszystkie trzy przedmioty).

Egzamin z języka polskiego składał się z wypracowania oraz zadań, które sprawdzały wiedzę i umiejętności w czterech kategoriach: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie.



Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski - tematy wypracowań

Temat 1.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.