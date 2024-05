Ostatnie lata były wyjątkowo trudne dla handlu. Nie tylko branża musiała dostosować się do zakazu handlu w niedzielę, ale też uporać się z pandemią, wojną w Ukrainie, zerwanymi łańcuchami dostaw i presją cenową. Do tego dochodzą zmiany nawyków konsumenckich i postęp technologiczny, który wymusza na firmach nowy model działania. To jednak nie one są zdaniem Jarosława Sobczyka największym wyzwaniem stojącym obecnie przed polskim handlem.

Dyrektor Jerónimo Martins, właściciela Biedronki: Demografia największym wyzwaniem dla handlu

Jak stwierdził członek zarządu i dyrektor personalny Jerónimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka, największym problemem na polskim rynku będzie demografia.

– Uważam, że strategicznie jest to największe wyzwanie. Pozostałe, jak choćby zmiana VAT-u, czy nawet powrót handlu w niedzielę, to są mimo wszystko rzeczy operacyjne. Dramatycznie nie zmienią sytuacji. Handel się przystosuje i sobie z tym poradzi. Demografia to wyzwanie strategiczne, z którym handel sam sobie nie poradzi, to wyzwanie, które stoi przed całym państwem – podkreślił Jarosław Sobczyk w rozmowie z Business Insiderem.

Czterodniowy tydzień pracy? Nie w handlu

Dyrektor Jerónimo Martins Polska skomentował również pomysł wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy. Jego zdaniem, taki model nie sprawdzi się w handlu.