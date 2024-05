Projekt „Nauka-Praca-Nauka” bazuje na polskich realiach i będzie wykorzystywał istniejący system szkolnictwa zawodowego, zmieniając jego niektóre atrybuty, zwłaszcza dotyczące liczby godzin nauki teoretycznej, liczby godzin nauki praktycznej oraz wynagradzania.

Co proponujemy w projekcie „Nauka–Praca–Nauka”

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce działało 6,8 tys. szkół ponadpodstawowych dla młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi), do których uczęszczało łącznie 1,671 mln uczniów (w poprzednim roku szkolnym 1,548 mln). W 2398 liceach ogólnokształcących dla młodzieży kształciło się 726,4 tys. uczniów, wśród których przeważały kobiety (62,7 proc.), natomiast do 1861 techników uczęszczało 711,1 tys. uczniów i tu większość stanowili mężczyźni (61 proc.). Do 1672 branżowych szkół I stopnia uczęszczało 195,1 tys. uczniów, wśród których mężczyźni stanowili 67,2 proc. Kształcenie w 226 branżowych szkołach II stopnia kontynuowało 11,4 tys. uczniów, z tego 10,8 tys. w miastach i 0,5 tys. na wsi.

Pierwsza interesująca nas grupa docelowa to młodzież podejmująca naukę w szkołach branżowych I stopnia oraz w branżowych szkołach II stopnia. Nauka w branżowej szkole I stopnia (popularnie zwanych zawodówkami) trwa trzy lata, pozwala uzyskać wykształcenie zasadnicze branżowe, certyfikat potwierdzający kwalifikacje branżowe (np. robotnik wykwalifikowany) oraz kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia (w celu uzyskania tytułu technika, zdania matury lub dalszej edukacji na wyższych studiach). W ramach nauki w szkole branżowej I stopnia uczeń odbywa dwa, trzy razy w tygodniu zajęcia praktyczne przez cały okres nauki (trzy lata). Podczas nauki zawodu uczniowi przysługuje wynagrodzenie obliczane procentowo w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W pierwszym roku nauki – nie mniej niż 8 proc. (było 5 proc.), w drugim roku – nie mniej niż 9 proc. (było 6 proc.), w trzecim roku nauki – nie mniej niż 10 proc. (było 7 proc.). Od 1 września 2023 roku nastąpiło podwyższenie wynagrodzenia bazowego dla uczniów szkół zawodowych. I tak uczniowie w pierwszym roku nauki otrzymują co miesiąc 569,94 zł, w drugim roku nauki – 641 zł, a w trzecim – 712 zł. W każdej z tych kategorii nastąpił wzrost o 213 zł.

W projekcie „Nauka–Praca–Nauka” proponujemy, by przemienne zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych (w porównaniu z edukacją w szkołach branżowych I stopnia) bazowało na zwiększeniu liczby godzin praktycznej nauki zawodu; przeorganizowało cykl nauki i praktyk zawodowych (np. w cyklu tygodniowym); zwiększyło w znaczący sposób wynagrodzenie miesięczne. Powyższe rekomendacje dotyczące szkół branżowych mogą mieć także odniesienie i zastosowanie do techników i uczelni wyższych na poziomie licencjackim.

Finansowanie kształcenia zawodowego: dwa źródła finansowania nabiorą szczególnego znaczenia

Podstawowym źródłem finansowania projektu będą: subwencja oświatowa (per analogia do finansowania szkól branżowych); środki własne zainteresowanych samorządów lokalnych i gospodarczych; środki pozyskane od patronów branżowych oraz z Funduszu Pracy.