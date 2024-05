Luna do ostatniej chwili miała nadzieję na awans, jednak ostatnie promujące punkty otrzymał Luksemburg, a wtedy nadzieja zgasła i powracający po latach do komentowania konkursu Artur Orzech podziękował za wielki wysiłek polskiej ekipie, która może pakować się do kraju.

Luna daleko za Serbią

Wbrew temu, że to Chorwacja była typowana na faworyta, jako pierwsza awans do finału otrzymała Serbia, historyczny konkurent Chorwatów. Potem trafili do finału kolejno reprezentanci Portugalii, Słowenii i Ukrainy, zaś w dalszej kolejności – Litwa, Finlandia, Cypr i Chorwacja – dopiero jako siódma, oraz zamykając dziesiątkę – Irlandia i wspomniany Luksemburg. Nasi sąsiedzi Ukraina i Litwa są więc w finale, a nas tam nie ma.

W tym roku decyzję o tym, kto reprezentować będzie Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji, podjęła pięcioosobowa komisja w składzie: Łukasz Pieter – Dyrektor Muzyczny Radia ZET, Michał Hanczak – dziennikarz muzyczny Radia Eska, Kasia Moś – wokalistka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2017, Konrad Szczęsny – dziennikarz serwisu viva.pl, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska oraz Piotr Klatt – dziennikarz muzyczny związany z Radiem Dla Ciebie i producent programów muzycznych, zastępca dyr. Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP.

24-latnia Luna i piosenka „The Tower” pokonała między innymi Justynę Steczkowską. Piosenka 24-latki wybrana została spośród 212 zgłoszonych propozycji spełniających wymogi regulaminowe.