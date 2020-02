David Hockney we Wrocławiu

Akwaforty Davida Hockney’a wydane zostały w 1970 roku w formie książki „Six Fairy Tales from the Brothers Grimm” przez British Royal Academy of Arts. Stanowią ilustracje do sześciu baśni braci Grimm: „Świnkę morską”, „Ptaszynkę”, „Roszpunkę”, „Bajkę o chłopcu, co w świat wyruszył, by strach poznać”, „Stary Rinkrank” oraz „Rumpelsztyk”. Artystę interesuje psychologia baśni, relacje między postaciami oraz ich motywacje. W przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu ilustrowania baśni, Hockney unika przedstawiania kluczowych wydarzeń w historiach skupiając się na detalach. Na przykład, dosłownie przedstawia kopanie w szklanej górze w poszukiwaniu jaskini rysując łopatę wbijającą się w kryształ.

Dorobek tego artysty jest bardzo różnorodny - zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, projektowaniem scenografii, fotografią. Uważa się go za prekursora fotorealizmu. Jest jednym z najbardziej cenionych, a na pewno – cennych - artystów na świecie. W 2018 roku na aukcji Christie’s jego „Portret artysty” (1972) został sprzedany za rekordową sumę 90 mln dolarów.

Na wrocławskiej wystawie akwaforty Hockney’a zostały zestawione z baśniowo-mitologicznymi, delikatnymi rzeźbami młodej japońskiej artystki, Asany Fujikawy. Urodzona w 1981 roku w Tokio, wykształcona na uczelni artystycznej w Nagoyi, a następnie w Hamburgu – tam do dziś pracuje. Zajmuje się mitologią japońską i europejską oraz baśniami ludowymi tych regionów.

Wystawa potrwa do końca kwietnia.