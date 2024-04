Mastercard OFF CAMERA: „Dyrygent” – pokaz specjalny z udziałem Andrzeja Seweryna

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

Reklama

Tuż przed projekcją rozmowę z Andrzejem Sewerynem poprowadzi Grażyna Torbicka. Pokaz specjalny odbędzie się 3 maja 2024 roku o godzinie 19.00 w Kinie Kijów.

Wybór „Dyrygenta” jest nie bez znaczenia - Andrzej Wajda patronuje bowiem Krakowskiej Nagrodzie Filmowej Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi”. Dzięki swojej postawie, ale także wybitnej filmografii zapisał się już na zawsze jako pionier nurtu kina niezależnego. Echa jego twórczości wybrzmiewają w kinie do dzisiaj.

Akcja filmu „Dyrygent” toczy się wokół Marty (Krystyna Janda), skrzypaczki, która podczas stypendium w Nowym Jorku poznaje Johna Lasockiego (John Gieldud) – dyrygenta, który był wielką miłością jej matki. Lasocki postanawia przyjechać do Polski, by poprowadzić wykonanie V symfonii Beethovena w rodzinnym mieście Marty. Początkowo wydaje się to wielką szansą i inspiracją dla męża Marty – Adama (Andrzej Seweryn), który jest dyrygentem orkiestry, jednak z czasem zaczyna być o niego zazdrosny.

W specjalnej rozmowie poprzedzającej projekcję w kinie Kijów, Andrzej Seweryn opowie o współpracy z Andrzejem Wajdą Grażynie Torbickiej, która od lat współpracuje z Festiwalem Mastercard OFF CAMERA i prowadzi rozmowy z twórczyniami i twórcami kina niezależnego.