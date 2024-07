Złoty Niedźwiedź

Atrakcją będzie możliwość zobaczenia filmowych laureatów ważnych festiwali, m.in. zdobywcy Złotego Niedźwiedzia z Berlina „Dahomey” Mati Diop. To dokument opowiadający o powrocie w 2021 roku z Luwru do afrykańskiej republiki Beninu, dawnego królestwa Dahomeju, zrabowanych w XIX w. przez francuskie wojska dzieł sztuki – 26 figur, pełniących dawniej ważne funkcje sakralne. Ale ich powrót do ojczyzny budzi wiele pytań.

– To niełatwy film, ważne więc, żeby pokazywać go na festiwalach, bo one gromadzą inną publiczność. Na Dwóch Brzegach znajdzie na pewno swoich widzów, ale raczej zgubi się w regularnej dystrybucji kinowej – wyjaśnia szefowa festiwalu. – Zaproponujemy też kilka innych znakomitych dokumentów, m.in. „Errol Garner. Misty” Georgesa Gachota z sekcji „Muzyka, moja miłość” o jednym z najwybitniejszych pianistów i kompozytorów jazzowych i to samouku – poleca Grażyna Torbicka. – Także po raz pierwszy pokazany zostanie film „Paolo Conte Alla Scala – Il maestro è nell’anima” w reżyserii Giorgio Testi. To rejestracja koncertu z udziałem tytułowego artysty. I jeszcze „Balkoniary” Noémie Merlant i Celine Sciamma – groteskowa, surrealistyczna historia trzech przyjaciółek, postanawiających pewnego dnia wziąć odwet za krzywdy wyrządzone im przez mężczyzn.

– Cieszę się też na „Bezcenny pakunek” Michaela Hazanaviciusa, zdobywcy Oscara za film „Artysta” – dodaje Grażyna Torbicka. – To film animowany o końcówce II wojny światowej, ale spojrzenie na traumę wojenną z zupełnie innej perspektywy: osoby, która nie jest bezpośrednio dotknięta przez działania wojenne ani holocaust. To szczera opowieść o wierze, że zło nie musi być silniejsze od dobra. I będzie też absolutna prapremiera – debiut Tomasza Gąssowskiego, czyli „Wróbel” z Jackiem Borusińskim w roli głównej – ujmująca historia wiejskiego listonosza, człowieka starającego się żyć bez rozgłosu zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami.

Amerykanin w Europie

Bohaterami tegorocznych retrospektyw będą: aktorka Jadwiga Jankowska-Cieślak i reżyserzy – Dorota Kędzierzawska oraz Joseph Losey.

– Tytuł retrospektywy Loseya „Amerykanin w Europie” także nawiązuje do tematu emigracji. Czasem wymuszonych, niesprawiedliwych. Losey doświadczył ich na własnej skórze – przypomina Grażyna Torbicka. – W 1952 r. ze względu na lewicowe poglądy został w okresie tzw. polowania na czarownice wpisany na czarną listę Hollywood i musiał opuścić USA. Tułał się po Europie. W końcu znalazł miejsce w Wielkiej Brytanii i tam realizował filmy razem z Haroldem Pinterem. To najciekawszy okres jego twórczości. Wtedy powstały filmy „Służący”, „Posłaniec”, „Wypadek”, które przypomnimy. Ciekawe, jak patrzył na podział społeczny w Wielkiej Brytanii i portretował relacje kobieta–mężczyzna. W jego najważniejszych obrazach kobieta, trochę femme fatale, wywraca do góry nogami życie mężczyzny.

Z kolei Dorota Kędzierzawska jest jedną z niewielu autorek w europejskim kinie, która mimo mód i nowych trendów pozostaje wierna swojemu językowi filmowemu, tematom i bohaterom. Zawsze jest po stronie słabszych, a jej praca z dziećmi jest imponująca.