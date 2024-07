Jakie gwiazdy pojawią się na festiwalu filmowym w Wenecji

— Po dziewięciu miesiącach wybraliśmy nasze „dzieci” – powiedział na początku konferencji prasowej dyrektor weneckiego festiwalu Alberto Barbera.

Festiwal otworzy jedno z najgłośniejszych dzieci „Beetlejuice, Beetlejuice” czyli druga część zrealizowanego 36 lat temu „Soku z żuka”. W filmie Tima Burtona na ekran wracają jego dawne gwiazdy Geena Davis jako Lydia oraz Michael Keaton w roli tytułowej, a partnerują im m.in. Monica Bellucci, Willem Dafoe i Jenna Ortega, która zagrała córkę Lydii. Zamknie festiwal „L’Orto Americano” 85-letniego Pupiego Avatiego.

22 filmy w konkursie głównym festiwalu w Wenecji

W konkursie głównym znalazły się 22 filmy. Todd Phillips, zdobywca Złotego Lwa 2019 za „Jokera” wraca na Lido z drugą częścią swojego filmu „Joker: Folie a Deux”, oczywiście znów z Joaquimem Phoenixem w roli głównej. Przyjedzie też do Wenecji Pedro Almodovar ze swoim pierwszym filmem nakręconym po angielsku „The Room Next Door”. Po 22 latach pojawi się tu również Brazylijczyk Walter Salles, który pokaże „I’m Still Here”. Będzie też Pablo Larrain z „Marią” – opowieści o Marii Callas, w którą wcieliła się Angelina Jolie.

Gwiazdy, m.in. Adriena Brody’ego i Guya Pierce’a przywiezie twórca „The Brutalist” Brady Corbet. Jego film to prawdziwa historia pary architektów, którzy w 1947 roku wyjechali z Europy do USA.