Jego twórczość, wyrastająca wprost z polskich doświadczeń, obserwacji społeczno- politycznych jest dziś częścią europejskiej i światowej myśli filozoficznej i artystycznej. Odczytywana jest wciąż na nowo przez kolejne pokolenia jako myśl awangardowa i inspirująca do niekonwencjonalnych rozwiązań formalnych.

2 sierpnia zapraszamy na pokaz filmu „Powrót” Andrzeja Wolskiego (producent: Muzeum Literatury w Warszawie; dystrybucja: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli), w którym fragmenty „Dzienników” Gombrowicza prezentuje Andrzej Seweryn. Film został zrealizowany w Vence, na południu Francji, gdzie Gombrowicz spędził ostatnie lata życia i gdzie został pochowany.

Po filmie spotkanie pod hasłem Emigracje Gombrowicza i rozmowa o tym, co to jest tożsamość kulturowa i co motywuje artystów do emigracji? Czy jest to potrzeba poszerzania światopoglądu, ucieczka przed ograniczeniem horyzontów, a tym samym wolności twórczej? Czy potrzeba przekraczania granic tych realnych i tych własnego umysłu? Emigracja może mieć różny charakter: polityczny, społeczny, intelektualny, środowiskowy, wewnętrzny - Gombrowicz doświadczył każdej. Czasami z konieczności, czasami z własnej woli. Gośćmi spotkania będą: Andrzej Wolski (autor filmu), Francesco Cataluccio (historyk literatury, autor tłumaczeń i opracowań literatury Gombrowicza), Gosia Dobrowolska (aktorka), Anna Spólna (Muzeum Witolda Gombrowicza). Prowadzenie: Grażyna Torbicka. Tego samego dnia o godz. 20.15 pokaz filmu „Kosmos” w reżyserii Andrzeja Żuławskiego, czyli jednej z niewielu udanych ekranizacji prozy Gombrowicza.

"Kosmos"

Podczas festiwalu, dzięki partnerstwu z Mennicą Polską, premierę będzie miała srebrna moneta kolekcjonerska dedykowana twórczości Witolda Gombrowicza. We współpracy z panią Ritą Gombrowicz stworzyliśmy projekt, który w przewrotny, a zarazem symboliczny sposób oddaje hołd artyście i Jego dorobkowi. Na rewersie monety znajdą się cytaty z największych dzieł Gombrowicza, m.in. słynne „Zrzućcie maski” z „Operetki” czy nadal aktualny cytat z „Ferdydurke”. Jego twórczość zilustrowana została dwoma twarzami w maskach, z centralnie wkomponowaną koncepcją „upupiania”. Całość zwieńczona jest atrybutami pisarza, jego słynnym kapeluszem i fajką. Na stronie awersowej znajduje się popiersie autora – wyrzeźbione ze zdjęcia, które wybrała pani Rita, na tle cienia artysty i księgozbioru. Moneta wybita w najczystszym srebrze, o gramaturze 1 uncji.

„Cieszę się, że BNP Paribas Dwa Brzegi postanowił uczcić pamięć Witolda. Jestem szczęśliwa i całkowicie wspieram Waszą inicjatywę” - napisała do nas Rita Gombrowicz.

BNP Paribas Dwa Brzegi — 18. Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 27 lipca — 4 sierpnia 2024 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Zachęcamy do śledzenia naszych newsletterów.

