Patrick Wilson, Stephen Fry, laureaci Oscarów – goście specjalni i gwiazdy na Mastercard OFF CAMERA 2024

Seansom filmów, które nominowane są w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi” i w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych będą zaś towarzyszyć rozmowy z cyklu Q&A, które poprowadzą najlepsi polscy dziennikarze i dziennikarki, którzy na co dzień piszą o kulturze. Warto więc zajrzeć do harmonogramu na stronie Festiwalu, by zaplanować swoje spotkanie z gwiazdami.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA