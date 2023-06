Tony Cragg, światowy wizjoner rzeźby, na dwóch wystawach w Polsce

Tony Cragg wyjaśniał, że jako rzeźbiarz nigdy nie starał się kopiować natury.

- Moim celem nie jest odtworzenie czegoś, co już istnieje, ale stworzenie tego, czego jeszcze nie ma. Tworzenie nowej rzeźby zawsze jest przygodą i daje początek czemuś nowemu. Dla mnie kluczowa jest materia: jak oddziaływuje i wywołuje we mnie emocje. Często uważa się ją za drugorzędną względem tego, co duchowe, ale myślę, że to brak zrozumienia jak jest wysublimowana, złożona. W codziennym życiu zauważamy niewiele form, a istnieją ich miliardy. Te nowe wciąż czekają na odkrycie.

Cragg tworzy m.in. w żelazie, kamieniu, gipsie, włóknie szklanym, aluminium, szkle.

- Na początku bardzo interesowały mnie materiały sztuczne wytworzone przez człowieka. Jeżeli korzystałem z drewna, to - przemysłowego – opowiadał Cragg. – Często tworzyłem najpierw odlewy z gipsu, one nadawały formę rzeźbom, a później odlewałem te rzeźby z brązu, w latach 70. mało popularnego materiału. Ciekawe, że gdy stopi się go w niskiej temperaturze około 140 stopni - staje się bardziej płynny niż woda i fantastycznie nadaje się do tworzenia form polimorficznych. Stal nie jest tak płynna jak brąz, ale dzięki niej można tworzyć mocne, stabilne formy. Z materiałami w rzeźbie jest jak z instrumentami w orkiestrze – każdy pozwala na inną ekspresję.

Ważną część pracy artysty stanowi rysowanie pozwalające zwizualizować projekt, przekładany później na trójwymiarowe modele.