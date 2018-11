Badanie CNN: Antysemickie stereotypy są w Europie żywe

Z badania CNN wynika, że jeden na 20 badanych Europejczyków nigdy nie słyszał o Holokauście, ponad jedna czwarta wierzy, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na biznes i finanse, a co piąty uważa, że antysemityzm jest odpowiedzią na codzienne działania Żydów.

Badanie zlecono po tym, jak 46-letni Robert Bowers w październiku wszedł do synagogi w Pittsburghu w amerykańskim stanie Pensylwania i otworzył ogień do zgromadzonych. W wyniku ataku zginęło 11 osób.

Z sondażu przeprowadzonego przez CNN wynika, że antysemickie stereotypy wciąż są żywe w Europie, podczas gdy pamięć o Holokauście zaczyna zanikać.

Badanie przeprowadzone przez CNN wykazało, że ponad jedna czwarta ankietowanych Europejczyków uważa, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na biznes oraz finanse. Niemal jeden na czterech twierdzi również, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na konflikty i wojny na całym świecie. Jeden na pięciu uważa natomiast, że mają oni zbyt duże wpływy w mediach oraz polityce.

Z badania wynika również, że jedna trzecia z ankietowanych Europejczyków stwierdziła, że o Holokauście wie niewiele lub nawet nic.

Jak zaznacza CNN, sondaż ujawnił skomplikowane, kontrastujące i niepokojące postawy wobec Żydów oraz zaskakującą ignorancję.

Brak wiedzy o Holokauście jest szczególnie widoczny wśród młodych ludzi we Francji, gdzie jedna na pięć osób w wieku od 18 do 34 lat twierdzi, że nigdy o nim nie słyszała.

W Austrii, kraju, w którym urodził się Hitler, 12 proc. młodych ludzi powiedziało, że nigdy nie słyszało o Holokauście. Najwięcej osób, które twierdzą, że słyszała o nim "tylko trochę” także pochodzi z Austrii. Mówiło o tym czterech na dziesięciu dorosłych z tego kraju.

Biorąc pod uwagę całą Europę, połowa respondentów stwierdziła, że na temat Holokaustu wie "całkiem sporo”, podczas gdy tylko jedna na pięć osób twierdzi, że wie „dużo".

Z ankiety wynika także, że o Holokauście niezbyt wiele wiedzą Amerykanie. 10 proc. dorosłych nie było bowiem pewnych, czy kiedykolwiek o nim słyszeli. 45 proc. nie było także w stanie wymienić ani jednego obozu koncentracyjnego.

Sondaż wskazuje jednak, że Europejczycy są zdania, że istotne jest, aby pamięć o Holokauście była żywa. Dwie trzecie z nich stwierdziło, że upamiętnienie Holokaustu pomoże zapewnić, że takie zdarzenia nigdy więcej się nie powtórzą. W Polsce uważa tak 80 proc. respondentów. Choć połowa Europejczyków twierdzi również, że upamiętnienie Holokaustu pomaga w walce z antysemityzmem, jednocześnie jedna trzecia z nich stwierdziła, że Żydzi go wykorzystują, aby osiągać swoje cele.

Złożone relacje

54 proc. Europejczyków twierdzi, że Izrael ma prawo istnieć jako państwo żydowskie, a liczba ta wzrasta do dwóch trzecich w Polsce.

Jedna trzecia respondentów uważa natomiast, że krytyka Izraela motywowana jest antysemityzmem. Jeden na pięciu twierdzi, że tak nie jest.

Z badania CNN wynika też, że jedna trzecia badanych stwierdziła, że Izrael używa Holokaustu do usprawiedliwienia swoich działań. W Polsce zgadza się z tym połowa respondentów, a nie zgadza się jeden na pięciu.

Jedna trzecia Europejczyków stwierdziła natomiast, że upamiętnienie Holokaustu odciąga uwagę od innych okrutnych wydarzeń.

Wiele osób z Europy twierdzi także, że antysemityzm stanowi coraz większy problem w ich krajach. 40 proc. respondentów stwierdziło, że Żydzi są zagrożeni przemocą w krajach, w których żyją, a połowa, że władze powinny zrobić więcej, aby walczyć z antysemityzmem.

Ponad jedna czwarta respondentów (28 proc.) uważa, że antysemityzm w ich krajach w większości jest odpowiedzią na działania Izraela, a prawie co piąty (18 proc.) badany stwierdził, że antysemityzm jest odpowiedzią na codzienne zachowania Żydów.

"Nie jestem antysemitą, ale..."

Z badania wynika jednak, ze niewiele osób stwierdziło, że osobiście ma niekorzystny stosunek do Żydów. W siedmiu krajach objętych badaniem tylko jedna na dziesięć osób stwierdziła, że tak jest. Odsetek ten wzrasta do 15 proc. w Polsce i do 19 proc. na Węgrzech.

Sondaż miał również na celu sprawdzenie, jakie nastawienie mają Europejczycy do innych mniejszości.

Podczas gdy 10 proc. badanych przyznało, że mają negatywne opinie na temat Żydów, 16 proc. ma takie poglądy na temat osób LGBT+, 36 proc. na temat imigrantów, 37 proc. uważa tak o muzułmanach, a 39 proc. o Romach.

Choć liczba Europejczyków, którzy otwarcie przyznali się do negatywnych postaw wobec Żydów była stosunkowo niska, CNN zadało pytanie, czy tradycyjne antysemickie stereotypy wciąż rezonują na całym kontynencie. Stacja stwierdza, że tak.

Badanie wykazało jednocześnie, że każdym kraju, w którym przeprowadzono badanie, w większości lub prawie w większości, osoby ankietowane nie wiedziały, czy kiedykolwiek spotkały się z kimś żydowskiego pochodzenia.

Badanie przeprowadzono zostało przez firmę ComRes dla CNN. Wzięło z nim udział 7 092 osób dorosłych z siedmiu krajów - Wielkiej Brytanii (1010) Francji (1006), Niemczech (1012), Polsce (1020), Węgrzech (1019), Szwecji (1018) i Austrii (1007).