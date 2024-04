Premier Donald Tusk rozważa wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w Polsce. Minister zdrowia Izabela Leszczyna jest zdania, że w ogóle nie powinien być on dostępny na stacjach paliw. - Propozycje o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i o reklamach są na etapie analiz, o które prosił premier Donald Tusk - powiedziała. Jak dodała szefowa resortu, do wprowadzenia ograniczeń potrzebna jest jeszcze zgoda partii koalicyjnych. - Uważam, że alkohol w ogóle nie powinien być sprzedawany na stacji benzynowej. Będę przekonywała do tego kolegów i koleżanki z rządu. Skutki leczenia osób, które nadużywają alkoholu, obciążają wszystkich podatników – podkreśliła minister zdrowia.

Reklama

Co na ten temat sądzą Polacy? Z sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że ponad połowa badanych nie chce wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Co uważają Polacy?

W sondażu przygotowanym dla Radia ZET badanym zadano pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem powinno się zakazać w Polsce sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych?".

Czytaj więcej Handel Koniec z alkoholem na stacjach benzynowych? Premier Tusk rozważa ten pomysł Będzie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w Polsce? O takim wariancie myśli premier Donald Tusk, a minister zdrowia Izabela Leszczyna uważa, że alkohol w ogóle nie powinien być dostępny na stacjach paliw.

Wyniki sondażu sugerują, że większość społeczeństwa nie zgadza się z pomysłem rządu. 54 proc. respondentów na pytanie odpowiedziało „nie”, 29 proc. – "raczej nie", a 25 proc. – „zdecydowanie nie". Za wprowadzeniem zakazu jest zaś 41 proc. ankietowanych. 5 proc. osób nie miało zdania w tej sprawie.