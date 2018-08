Leszek Mazur o wyborach do SN: Mam nadzieję, że nadreprezentacja prokuratorów zniknie

Nie ma zasady, że każda profesja ma mieć swojego przedstawiciela. Mam też nadzieję, że kiedy uzupełnimy skład izby, nadreprezentacja prokuratorów zniknie - mówi "Rzeczpospolitej" Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Rz: KRS podjęła już wszystkie uchwały dotyczące powołań na urząd sędziego SN. Wybrano w sumie 40 prawników. To pana zdaniem rzeczywiście najlepsi kandydaci?

Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa: Myślę, że tak. Wybór opiera się na rekomendacjach zespołów, które badały kandydatów bardzo szczegółowo. Sam byłem przewodniczącym zespołu do wyboru kandydatów do Izby Cywilnej i wiem, ile czasu na to poświęciliśmy.

Jedyną w pełni nieobsadzoną izbą jest Izba Dyscyplinarna, do której zresztą było najwięcej chętnych. Z ich grona nie udało się naprawdę dobrać czterech osób godnych urzędu sędziego SN?

Nic na siłę. Do Izby Dyscyplinarnej rzeczywiście było bardzo wielu kandydatów. Niekoniecznie jednak przekładało się to na jakość. Aspirowali do niej kandydaci. których kompetencje budziły pewne wątpliwości. Oczywiste jest przecież, że dystans pomiędzy sądem rejonowym a SN jest ogromny.

Fakt, że izba ta będzie w połowie obsadzona przez prokuratorów dość blisko związanych z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, nie budzi w panu jako sędzi obaw?

Powiązanie jest konsekwencją rozwiązania ustrojowego. Ja się skupiam na kompetencjach i najwyższych kwalifikacjach.

A nie martwi pana, że w Izbie Dyscyplinarnej jest tylko dwóch sędziów?

Jeśli popatrzymy na zadania izby, to widać, że nie będzie się ona zajmowała tylko sędziami, ale również innymi profesjami prawniczymi. Stąd też udział prokuratorów czy radców prawnych.

Zabrakło jednak przedstawiciela adwokatury.

Nie ma zasady, że każda profesja ma mieć swojego przedstawiciela. Mam też nadzieję, że kiedy uzupełnimy skład izby, nadreprezentacja prokuratorów zniknie.

Kiedy prezydent dostanie listy z nazwiskami wybranych sędziów?

Gdyby chodziło o same listy, byłoby to lada dzień. Ale tak prosto nie jest. Należy jednak przygotować dokumentację całego konkursu jako całości i wyposażyć ją w załączniki. Realny termin to druga połowa września. ©?

—rozmawiała Agata Łukaszewicz