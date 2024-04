Raport wskazuje, że mężczyźni próbowali znaleźć miejsce, do którego mogliby zabrać nastolatkę. Ze względu na to, że w znajdującym się w okolicy tymczasowym obozie policyjnym nie było już miejsc, udali się do dalszego ośrodka zatrzymań. Podróż trwać miała około 35 minut. Mimo że tamtejszy komendant początkowo zgodził się przyjąć Nikę, to potem zmienił zdanie, gdyż nastolatka miała – jak stwierdzono w raporcie – „bez przerwy przeklinać i skandować”. „W tym czasie na komisariacie przebywało 14 innych osadzonych kobiet i moim zdaniem mogła ona prowokować pozostałe. Obawiałem się, że wywoła zamieszki” – mówił mężczyzna, cytowany w dokumencie.

Kiedy dowódca zespołu, Morteza Jalil, skontaktował się z kwaterą główną IRGC, by dowiedzieć się, co ma zrobić z nastolatką, poinstruowano go, by udał się do okrytego złą sławą więzienia Evin w Teheranie – głównego miejsca pobytu więźniów politycznych. Trafiali tam już między innymi dziennikarze, uczestnicy protestów, intelektualiści, czy studenci. Pracownicy i władze więzienia oskarżani są o poważne naruszenia praw człowieka. Organizacja Human Rights Watch oskarżyła więzienie o stosowanie tortur, a także przedłużające się przesłuchania i odmowę zapewnienia opieki medycznej dla więźniów. W 2018 roku placówka została objęta sankcjami USA za "poważne naruszenia praw człowieka".

Irańskie siły bezpieczeństwa odpowiedzialne za śmierć 16-latki

Jak czytamy w raporcie, Morteza Jalil „w drodze do więzienia usłyszał za sobą odgłosy trzaskania, dochodzące z tylnej części furgonetki”. Z dokumentów, do których dotarła BBC wynika, że Nika „zaczęła przeklinać i krzyczeć, gdy tylko wsadzono ją z powrotem do furgonetki po tym, jak nie została przyjęta do aresztu". „Arash Kalhor zakneblował jej usta skarpetkami, ale zaczęła się szamotać. Następnie Sadegh położył ją na zamrażarce skrzyniowej i na niej usiadł. Sytuacja się uspokoiła” – czytamy. „Nie wiem, co się stało, ale po kilku minutach znowu zaczęła przeklinać. Nic nie widziałem, słyszałem tylko walkę i bicie” – twierdzi Morteza Jalil.

W raporcie znajduje się dużo więcej mrożących krew w żyłach szczegółów. Zdradził je między innymi Arash Kalhor, który – jak wynika z zeznań w raporcie – po włączeniu na chwilę w furgonetce latarki zobaczył, „jak Sadegh Monjazy włożył dziewczynie rękę w spodnie”. „Straciliśmy kontrolę. Nie wiem kto to robił, ale słyszałem pałkę uderzającą oskarżoną. Zacząłem kopać i uderzać, ale tak naprawdę nie wiedziałem, czy uderzam naszych, czy oskarżoną” – mówił Arash Kalhor.

Sadegh Monjazy zaprzeczył zeznaniom Arasha Kalhora, które – jego zdaniem – były motywowane „zazdrością zawodową”. Mężczyzna stwierdził, że „nie włożył ręki w spodnie" Niki. Jednocześnie – jak napisano w raporcie – stwierdził jednak, że „nie może zaprzeczyć, iż siedząc na niej i dotykając jej pośladków się nie podniecił”. Mężczyzna twierdzi także, że miało to „sprowokować” Nikę. Mimo że nastolatka miała związane ręce za plecami, to – jak twierdzi Sadegh Monjazy – „drapała go i szarpała, aż się przewrócił”. „Kopała mnie w twarz, więc musiałem się bronić” - stwierdza w raporcie.