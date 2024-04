Zysk Pekao wyraźnie powyżej oczekiwań. Mocny początek roku

– Za nami bardzo mocny początek roku. Skutecznie wykorzystaliśmy okres wyższych stóp procentowych, wypracowując bardzo pokaźny zysk – podkreśla Leszek Skiba, prezes banku Pekao.

Reklama

W I kwartale zysk netto grupy Banku Pekao wzrósł do 1,51 mld zł z 1,45 mld zł rok wcześniej — poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 3 proc. powyżej konsensusu przygotowanego przez PAP Biznes, a który zakładał zysk na poziomie 1,47 mld zł. W porównaniu kwartał do kwartału wynik netto spadł o 12 proc.

Dobre wyniki finansowe Pekao

Bank zaznacza, że pozytywna dynamika zysku netto w ujęciu rok do roku wynikała przede wszystkim ze wzrostu wyniku odsetkowego, z kolei nieco wyższe niż w pierwszym kwartale 2023 były obciążenia regulacyjne i koszty operacyjne.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 3,09 mld zł przy marży na poziomie 4,16 proc. To wynik mniej więcej zgodny z oczekiwaniami analityków, o 11 proc. wyższy niż rok wcześniej i o 1 proc. niższy niż kwartał wcześniej. Wynik z prowizji wyniósł 668 mln zł, wzrósł o 1 proc. rok do roku i spadł 9 proc. kwartał do kwartału. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (bez kredytów frankowych) wyniosły 176 mln zł, zaś wskaźnik ROE osiągnął wysoki poziom 19,6 proc.

Wysoka sprzedaż kredytów

Prezes Skiba podkreśla, że rekordowo wypadł pierwszy kwartał 2024 roku w bankowości detalicznej. - Dobrze przygotowaliśmy się do rządowego programu Bezpieczny Kredyt, dzięki czemu w pierwszym kwartale na zakończenie tego projektu zanotowaliśmy jeszcze sześciokrotny wzrost sprzedaży hipotek. Na naszą rentowność przekłada się również fakt, że efektywnie realizujemy cyfrową transformację. Mamy już ponad 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej, a więc już teraz osiągnęliśmy cel, który założyliśmy na koniec 2024 r. – mówi Leszek Skiba cytowany w komunikacie.