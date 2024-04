Czytaj więcej Polityka Siemoniak: Zarzuty dla Obajtka? Nie chcę straszyć, ale wygląda to poważnie Premier powinien być poinformowany o tym jakie toczą się śledztwa. Tym razem rozmawialiśmy o największej firmie paliwowej - tak Tomasz Siemoniak w rozmowie z Radiem ZET odniósł się do spotkania u premiera Donalda Tuska ws. nieprawidłowości w Orlenie.

Przekazem o Obajtku udało się Tuskowi nieco przykryć przekaz o listach Trzeciej Drogi. Koalicjanci będą walczyć o tego samego wyborcę. Stąd bezwzględność w kampanii.

- Bez Trzeciej Drogi nie ma zwycięstwa. Trzecia Droga to szansa, która w tych wyborach do PE musi się jeszcze raz potwierdzić- powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej. Lider PSL dał do zrozumienia Tuskowi, podobnie jak wcześniej Włodzimierz Czarzasty, że koalicja 15 października nie istnieje bez Trzeciej Drogi, podobnie jak bez Lewicy. Co to oznacza w praktyce? KO nie będzie miała skrupułów, żeby zwalczać wyborców TD. Formacja była jej potrzebna do walki w wyborach parlamentarnych, żeby przejąć władzę.

Ale KO już niekoniecznie chce się dzielić władzą w wyborach europejskich, a tym bardziej prezydenckich.

Na ile mandatów w wyborach europejskich może liczyć Trzecia Droga

Czy Polska 2050 wciąż może liczyć jeszcze na odium nowości? Wcześniej zabierali wyborców KO, PiS i Konfederacji. Dlatego teraz Hołownia przedstawia swoje ugrupowanie jako umiarkowane centrum, mówi o silnej Polsce w silnej UE, o czym mówią wszystkie ugrupowania, integracji europejskiej, załatwianiu polskich spraw w Unii, pokoju w czasach wojny, swobodzie przemieszania się, jako wartościach płynących z bycia częścią wspólnoty.