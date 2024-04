Datę prezentacji list Trzeciej Drogi przełożono z powodu narodzin dziecka Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szymon Hołownia przekonywał dziennikarzy w poniedziałek, że czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego będą „najważniejsze od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

Lider Polski 2050 potwierdził tylko, że w wyborach wystartuje wystartuje wiceprzewodniczący jego partii, Michał Kobosko. - To nasz najlepszy znawca polityki europejskiej, mocno wpisany w sojusz Renew Europe (frakcja w PE, do której należy Polska 2050, PSL należy wraz z KO do frakcji Europejskiej Partii Ludowej) - mówił.

Kandydaci Trzeciej Drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

- To nie jest kolejny plebiscyt popularności partii politycznych w Polsce. To są wybory, które naprawdę zdecydują o przyszłości Europy, a w niej Polski. My idziemy do tej Europy trzecią drogą. Drogą szeroką, bo wielu z nas na niej się odnajduje. Pomiędzy bezkrytycznymi eurofanami, pomiędzy eurohejterami, który w popłochu chcą z tej Europy uciekać. Naszą opowieścią jest rozwój silnej Polski w Europie i korzyści, jakie odniosą z tego zwykli ludzie. To obecność asertywna, ale bez agresywnej brawury, to obecność, w której mówimy co nam się należy, ale też co Polska może wnieść - mówił na prezentacji list Szymon Hołownia.

- Chciałbym, żeby nasze dzieci i wnuki żyły w bezpiecznej Polsce i bezpiecznej Europie. To jest nasz największy cel i nasze największe wyzwanie. Nie ma sprawy ważniejszej niż dobro, bezpieczeństwo, pokój i możliwość rozwoju dla nas, dla kolejnych pokoleń. Po to idziemy trzecią drogą do Europy. Trzecia Droga jest potrzebna, dała zwycięstwo 15 października, dała zwycięstwo w wielu województwach w wyborach samorządowych. Trzecia Droga to jest szansa, która w wyborach europejskich musi się potwierdzić - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.