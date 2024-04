Robert Biedroń: Ludzie są zniecierpliwieni brakiem decyzji ws. CPK

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy został zapytany, czy w ramach planowanej rekonstrukcji rządu nie powinno pojawić się nazwisko Macieja Laska. - Tu nie chodzi o personalia. Nie przeceniałbym rangi pana wiceministra w tym wszystkim. To nie są tylko decyzje pana ministra. Myślę, że to kwestia filozofii funkcjonowania państwa. Tym Lewica różni się od Koalicji Obywatelskiej. (...) To jest kwestia tego, jakie są nasze priorytety. Lewica uważa, że trzeba wspierać wielkie inwestycje, które dodadzą dynamiki gospodarczej. W innych kręgach dominuje inny model rozwoju państwa. To jest zadanie do odrobienia, by przekonać Koalicję Obywatelską do tego, że te duże projekty są potrzebne społeczeństwu. Nie tylko będą kołem napędowym gospodarki, ale będą wyrównywały szanse — powiedział Biedroń.

- Bylibyśmy bardzo zainteresowani przejęciem odpowiedzialności za CPK, bo wiemy jak to zrobić. Mamy politycznie kompetentnych ludzi, którzy się tym zajmują. Pani Paulina Matysiak jest wybitną ekspertką w temacie transportu publicznego — mówił.

Robert Biedroń: PiS można krytykować, ale zrealizowali duże inwestycje

- Chcę, żeby w końcu były efekty, bo ludzie są zniecierpliwieni. Wóz albo przewóz. Jestem przeciwnikiem zastopowania CPK, ale chciałbym poznać decyzję, w którą stronę idziemy, chciałbym poznać te wszystkie audyty. Zniecierpliwienie nie tylko w społeczeństwie, nie tylko wśród dziennikarzy, ale także na Lewicy rośnie - kontynuował.

Biedroń wskazał, że chciałby, by po obecnych rządach pozostały w kraju konkretne projekty. - Można PiS krytykować za pewne kwestie, ale oni pozostawili po sobie duże inwestycje, które są prorozwojowe. Musimy zrobić to samo. Podjęto pewne decyzje strategiczne, które będą skutkowały na lata, nie tylko CPK — powiedział.