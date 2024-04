Jest nowy bilans obecności Polski w UE. Jesteśmy na dużym plusie

- W okresie od 1 maja 2004 r. do końca marca 2024 r. do Polski napłynęło z Unii 261 mld euro. Polska wpłaciła do unijnego budżetu 85,8 mld euro. Na czysto otrzymaliśmy więc w tym czasie 175 mld euro. To prawdziwy bilans naszej obecności w Unii Europejskiej – mówiła w czasie wtorkowej konferencji z okazji 20 lat obecności Polski w UE Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Wyliczała, że 165 mld euro napłynęło do Polski w ramach polityki spójności, 11,4 mld euro to pieniądze, które do tej pory dostaliśmy z KPO, a 78 mld euro to pieniądze wypłacone nam w ramach wspólnej polityki rolnej. To świeże dane.

Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że pieniądze unijne to nie wszystko. Ich zdaniem ważniejszy jest dostęp do wspólnego unijnego rynku, który uzyskaliśmy dzięki wstąpieniu do UE.