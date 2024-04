Strefa euro wróciła do wzrostów. Powiew optymizmu

Pozytywnie zaskoczył także wzrost gospodarczy we Włoszech. Przyspieszył on z 0,1 proc. w końcówce 2023 r. do 0,3 proc. w pierwszym kwartale. Oczekiwano, że wyniesie on tylko 0,1 proc. Dużą pozytywną niespodziankę sprawiła też gospodarka hiszpańska. Wzrost PKB utrzymał się tam na poziomie 0,7 proc., podczas gdy średnio prognozowano, że wyhamuje do 0,4 proc. Co ciekawe, gospodarka Portugalii również rosła o 0,7 proc. kw./kw. zarówno w czwartym jak i w pierwszym kwartale. We wtorek opublikowano również dane o PKB z Austrii. Jej gospodarka wróciła do wzrostu. Wyniósł on 0,2 proc., po tym jak w końcówce zeszłego roku był zerowy.

- O ile umiarkowana recesja w strefie euro wydaje się być zakończona, to sądzimy, że gospodarka będzie przez resztę roku rozwijała się jedynie w umiarkowanym tempie. Pewna poprawa widoczna w pierwszym kwartale była związana z czynnikami tymczasowymi, takimi jak ożywienie w budownictwie, ale sondaże koniunktury biznesowej takiej jak PMI czy ESI sugerują, że aktywność będzie słaba — prognozuje Andrew Kenningham, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

We wtorek opublikowano również dane o PKB z dwóch państw naszego regionu będących poza strefą euro. PKB Czech wzrósł o 0,5 proc. po zwyżce o 0,4 proc. w końcówce roku. Średnio prognozowano, że tempo wzrostu pozostanie na poziomie 0,4 proc. Wzrost gospodarczy na Węgrzech wyniósł natomiast 0,8 proc., po tym jak w poprzednich trzech miesiącach był on zerowy.

Jak wysoka jest inflacja w strefie euro?

Tymczasem inflacja konsumencka w strefie euro pozostała w kwietniu na poziomie 2,4 proc. Inflacja bazowa (czyli nie uwzględniająca cen żywności, paliw i energii) wyhamowała natomiast z 2,9 proc. do 2,6 proc, podczas gdy spodziewano się, że zejdzie do 2,6 proc. Z dotychczas opublikowanych danych wynika, że najwyższa była ona w kwietniu w Belgii (4,9 proc.), a najniższa na Litwie (0,4 proc.).

„Dzisiejsze dane przypieczętowują, iż za miesiąc, dokładnie 6 czerwca, Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe po raz pierwszy w tym cyklu. Inflacja bazowa okazała się być co prawda odrobinę wyższa od prognoz, jednak nie na tyle, aby uniemożliwić ten zapowiadany już w ostatnich tygodniach ruch. Kolejne obniżki stóp w strefie euro moglibyśmy zobaczyć we wrześniu, a następnie w grudniu, co pozwoliłoby obniżyć koszt pieniądza w Europie o 75 punktów bazowych do poziomu 3,25 proc. Dalsze ruchy na stopach będą już uzależnione od tego, na ile inflacja, w kolejnych kwartałach, będzie dalej zmierzać w kierunku 2 proc.” - piszą analitycy platformy inwestycyjnej Portu.