Kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa - LISTA

Na zakończonym we wtorek posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa wskazała 40 kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, iż w SN są obecnie 44 wakaty. Będzie potrzebny nabór dodatkowy do izby dyscyplinarnej, do której KRS wskazała 12 kandydatów, a do obsadzenia jest 16 wakatów.

Ostateczna decyzja o powołaniu na urząd sędziego SN będzie należeć do prezydenta Andrzeja Dudy. Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego KRS sędziego Leszka Mazura, dokumenty mają trafić do niego w połowie września.

Lista kandydatów do SN rekomendowanych przez KRS

Izba dyscyplinarna

Małgorzata Bednarek - prokurator Prokuratury Krajowej;

Jarosław Duś - prokurator Prokuratury Krajowej, dyrektor Biura Prawnego;

Jan Majchrowski - profesor z Uniwersytetu Warszawskiego;

Piotr Niedzielak - sędzia sądu apelacyjnego, delegowany do MS, obecnie dyrektor Departamentu Sądów;

Małgorzata Ułaszonek-Kubacka - radca prawny w Prokuraturze Krajowej;

Tomasz Przesławski - radca prawny;

Adam Roch - prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach;

Adam Tomczyński - radca prawny;

Ryszard Witkowski - prokurator Prokuratury Krajowej;

Jacek Wygoda - prokurator Prokuratury Krajowej;

Paweł Zubert - prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach;

Konrad Wytrykowski – sędzia.

Izba Karna

Wojciech Sych - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Izba Cywilna

Jacek Grela - prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;

Beata Janiszewska - nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie;

Marcin Krajewski - pracował m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Komisji Kodyfikacyjnej;

Małgorzata Manowska - dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

Joanna Misztal-Konecka - prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego;

Tomasz Szanciło - ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku, był asesorem sądowym w Warszawie, orzekał też jako sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie;

Kamil Zaradkiewicz - były dyrektor zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Antoni Bojańczyk – pracownik naukowy;

Leszek Bosek – prezes Prokuratorii Generalnej;

Dariusz Czajkowski – sędzia sądu apelacyjnego;

Paweł Czubik – notariusz;

Tomasz Demendecki – pracownik naukowy;

Marek Dobrowolski – pracownik naukowy;

Paweł Księżak – radca prawny;

Joanna Lemańsk – radca prawny;

Marcin Łochowski – sędzia sądu apelacyjnego;

Oktawian Nawrot – pracownik naukowy;

Janusz Niczyporuk – pracownik naukowy;

Adam Redzik – zastępca redaktora naczelnego „Palestry";

Mirosław Sadowski – radca prawny;

Marek Siwek – sędzia sądu apelacyjnego;

Ewa Stefańska – dr z Uniwersytetu Warszawskiego;

Aleksander Stępkowski –pracownik naukowy, były wiceminister spraw zagranicznych i twórca Instytutu Ordo Iuris;

Maria Szczepaniec – pracownik naukowy;

Krzysztof Wiak – pracownik naukowy;

Jacek Widło – sędzia sądu okręgowego;

Grzegorz Żmij – radca prawny.

